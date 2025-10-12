Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 4 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tập trung xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 4 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.

Sáng 12-10, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu (15-10-1945 – 15-10-2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba. Tới dự lễ kỷ niệm có đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương.

Cùng dự lễ có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam; Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước; Hồ Đức Phớc, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Quân khu 4; đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng và các địa phương nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào...

Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự Lực lượng vũ trang Quân khu 4

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu, đã ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự lễ kỷ niệm

Trung tướng Hà Thọ Bình trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm

Trong kháng chiến chống Mỹ, Quân khu 4 là “tuyến đầu lửa đạn” của miền Bắc, hậu phương trực tiếp của miền Nam, thực hiện cùng lúc bốn nhiệm vụ trên ba chiến trường. Dưới lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng Quân khu đã nêu cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng, với khẩu hiệu “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, vừa chiến đấu, vừa lao động sản xuất, phục vụ tiền tuyến.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng những chiến công to lớn, sự trưởng thành lớn mạnh và truyền thống vẻ vang của Lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong suốt 80 năm qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, trên dải đất thiêng liêng của Tổ quốc, Quân khu 4 hiện lên như một vùng đất lửa, tuyến lửa anh hùng. Mỗi tấc đất, thước trời, mét biển đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu, sự hy sinh và ý chí kiên trung. Đây là phên dậu vững chắc của Tổ quốc, là vành đai thép giữ vững bờ cõi trong muôn vàn bão táp chiến tranh, đồng thời là hậu phương lớn, tiền tuyến lớn, bền bỉ chi viện sức người, sức của để làm nên chiến thắng vĩ đại của đất nước, của dân tộc. Dải đất này cũng là “địa linh nhân kiệt”, nơi sản sinh, vun đúc nên bao anh hùng, danh nhân, nhà cách mạng, nhà văn hóa lớn - những người đã góp trí, góp dũng, góp nghĩa cho non sông.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Lực lượng vũ trang Quân khu 4

Những chiến công, thành tích của Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Những địa danh đã đi vào lịch sử như: Truông Bồn, Ngã ba Đồng Lộc, Đường 20 Quyết thắng, Thành cổ Quảng Trị… gắn liền với sự hy sinh anh dũng của lớp lớp cán bộ, đảng viên kiên trung, của “Bộ đội Cụ Hồ”, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến; những cán bộ, đảng viên, bộ đội địa phương, dân quân, du kích hoạt động trên khắp địa bàn Quân khu. Dưới mưa bom, bão đạn của kẻ thù, những người con Quân khu 4 vẫn kiên cường bám trụ, bảo vệ từng tấc đất quê hương, góp sức chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần to lớn vào chiến thắng mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục giữ vững và phát huy những chiến công và thành tích đã đạt được, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Nêu cao tinh thần “vì nhân dân quên mình”, không sợ hiểm nguy, kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, xung kích đi đầu trong phòng, chống thiên tai, bão lũ giúp nhân dân trong vùng thảm họa. Nhiều đồng chí, trong đó có cả tướng lĩnh, chỉ huy của Quân khu đã anh dũng hy sinh trong tìm kiếm, cứu nạn.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng Lực lượng vũ trang Quân khu 4 tác phẩm "Bác Hồ về thăm quê năm 1961"

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, “dựng nước phải đi đôi với giữ nước”, lo giữ nước từ khi nước chưa nguy là bài học lịch sử, truyền thống quý báu, là tư tưởng chiến lược, đã trở thành quy luật trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta.

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cấp chiến dịch - chiến lược của Bộ Quốc phòng trên địa bàn trọng yếu của đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Trung ương tham quan gian hàng trưng bày tại lễ kỷ niệm

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tập trung xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 4 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng lưu ý: “Dù vũ khí, trang bị hiện đại đến đâu thì yếu tố con người vẫn là nhân tố quyết định. Vì vậy, hiện đại trước hết ở chính cán bộ, chiến sĩ về cả tư duy, trình độ, khả năng ứng dụng khoa học để làm chủ và phát huy tốt nhất những trang bị trong biên chế; sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống; ứng phó kịp thời, hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống, đặc biệt trên địa bàn hàng năm luôn phải đối mặt với thiên tai, lũ lụt như Quân khu 4”.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan gian trưng bày tại lễ kỷ niệm

Tổng Bí thư cũng đề nghị Lực lượng vũ trang Quân khu 4 cần chú trọng làm tốt công tác dân vận, tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc và làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng.

Gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả các dự án kinh tế - quốc phòng trên địa bàn, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội và giúp nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới ổn định cuộc sống; thực hiện tốt nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”, tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thảm họa môi trường…

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng với bạn Lào với phương châm “Giúp bạn là tự giúp mình”, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước và Quân đội hai nước Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Lực lượng vũ trang Quân khu 4 triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu, Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; coi trọng xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

