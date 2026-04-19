Quân khu 4 viết tiếp những trang sử hào hùng

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan trưng bày sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Quân khu 4. Ảnh: TTXVN

Dự sự kiện có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào; các tướng lĩnh Quân đội và Quân khu 4 qua các thời kỳ; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa chúc mừng.

Báo cáo thành tích của quân khu, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 cho biết, Chiến khu 4, tiền thân của Quân khu 4, được thành lập theo sắc lệnh ngày 15-10-1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự nuôi dưỡng, đùm bọc của nhân dân, tạo điều kiện giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền các địa phương và bạn bè quốc tế; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã không ngừng phát huy bản chất cách mạng, dũng cảm trong chiến đấu, sáng tạo trong xây dựng, lập được nhiều chiến công xuất sắc trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ... Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã xây đắp nên những nét truyền thống vẻ vang của "Bộ đội Cụ Hồ", vừa mang trong mình những tinh hoa, khí phách của dân tộc vừa có những đặc trưng riêng của vùng đất và bản sắc con người Khu 4 anh hùng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 4, phát biểu chúc mừng tại sự kiện, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, địa bàn Quân khu 4 có vị trí chiến lược quan trọng về quân sự, quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 4 tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, phải quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; trọng tâm là những tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đảng bộ Quân khu lần thứ XII. Cùng với đó, làm tốt công tác dự báo, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về các chủ trương, đối sách, giải pháp, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Thủ tướng cho rằng, mỗi giai đoạn lịch sử, Quân khu 4 có trọng trách khác nhau, nhưng có một điều không thay đổi, đó là niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân vào bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức chiến đấu và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân của lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng, với truyền thống anh hùng, vẻ vang hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 4 sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, viết tiếp những trang sử hào hùng, bảo vệ vững chắc mảnh đất miền Trung và đất nước Việt Nam thân yêu.

TTXVN