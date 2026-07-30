Hoàn thiện hệ thống pháp quy, đáp ứng yêu cầu chương trình điện hạt nhân quốc gia

Hội nghị có sự tham dự của hơn 400 đại biểu, là diễn đàn để các cơ quan quản lý, chuyên gia đánh giá việc thi hành Luật Năng lượng nguyên tử năm 2025.

Đồng thời, đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp quy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình điện hạt nhân quốc gia.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân và các đại biểu tham quan trưng bày sản phẩm tại hội nghị. Ảnh: MST

Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân cho biết, hội nghị được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực chuẩn bị triển khai chương trình điện hạt nhân, đầu tư xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu mới; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình trong nhiều lĩnh vực.

Bộ trưởng đề nghị các cơ quan quản lý, địa phương, chuyên gia, tổ chức quốc tế, cơ sở bức xạ và cơ sở hạt nhân cùng đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân; trao đổi kinh nghiệm, nhận diện khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn, an ninh trong các hoạt động năng lượng nguyên tử.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MST

Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý địa phương, cơ sở bức xạ, cơ sở hạt nhân và tổ chức quốc tế; xây dựng văn hóa an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh tra, thanh sát hạt nhân.

Theo Bộ trưởng, Việt Nam triển khai chương trình điện hạt nhân và phát triển các ứng dụng năng lượng nguyên tử là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược lâu dài, liên quan trực tiếp đến an ninh năng lượng, năng lực khoa học và công nghệ, chất lượng tăng trưởng và vị thế quốc gia.

Để thực hiện thành công nhiệm vụ này, Việt Nam cần một tầm nhìn dài hạn, hệ thống pháp luật đồng bộ; một cơ quan pháp quy mạnh, đội ngũ chuyên gia có năng lực, nền văn hóa an toàn được hình thành vững chắc trong mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan.

Tóm tắt Chiến lược phát triển năng lượng nguyên tử của Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn 2050. Nguồn: Bộ KH-CN

Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho rằng, thông qua hội nghị, với sự đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, cùng sự đồng hành của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế... hệ thống pháp quy hạt nhân của Việt Nam sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

Đây sẽ là nền tảng quan trọng để phát triển và ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, đảm bảo an toàn, an ninh và phát triển bền vững; đồng thời đóng góp, góp phần triển khai thành công chương trình điện hạt nhân quốc gia.

TRẦN BÌNH