TPHCM thúc đẩy phát triển hệ sinh thái UAV trong kinh tế không gian tầm thấp

Sáng 11-6, Sàn Giao dịch Công nghệ TPHCM tổ chức sự kiện trình diễn, kết nối công nghệ với chủ đề “Phát triển hệ sinh thái UAV trong kinh tế không gian tầm thấp” nhằm thúc đẩy kết nối cung - cầu công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp trong lĩnh vực thiết bị bay không người lái (UAV).

Đây là diễn đàn kết nối các cơ quan quản lý nhà nước, viện – trường, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp nhằm trao đổi về xu hướng phát triển của ngành UAV, giới thiệu các giải pháp công nghệ mới; đồng thời thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực UAV, robot tự hành và chuyển đổi số.

Khoa vật lý - vật lý kỹ thuật (Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG TPHCM) giới thiệu Drone làm từ vật liệu Silicone

Thông qua các hoạt động trình diễn công nghệ, khách tham dự có dịp tiếp cận thực tế những giải pháp UAV tiên tiến đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Đồng thời, doanh nghiệp và nhà đầu tư có cơ hội đánh giá tính khả thi của công nghệ, từ đó tạo cầu nối thúc đẩy hợp tác, chuyển giao và thương mại hóa các sản phẩm đổi mới sáng tạo.

Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM phát biểu khai mạc sự kiện

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM, cho biết, TPHCM không chỉ sở hữu lợi thế về đô thị, công nghiệp và dịch vụ mà còn hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi về nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, logistics và các hệ sinh thái tự nhiên đa dạng. Đây là môi trường thực tiễn lý tưởng để nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá hiệu quả các mô hình ứng dụng UAV trong nhiều lĩnh vực.

“Năm 2026 đánh dấu bước tiến quan trọng khi nhiều mô hình thử nghiệm có kiểm soát tiếp tục được triển khai nhằm đánh giá khả năng ứng dụng UAV trong quản lý nhà nước, logistics và cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, để lĩnh vực này phát triển bền vững, yếu tố công nghệ là chưa đủ mà cần xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh với sự tham gia đồng bộ của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện - trường, chuyên gia và các địa phương”, bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân chia sẻ.

Nhiều sản phẩm công nghệ ứng dụng được giới thiệu trình diễn tại sự kiện

Trong bối cảnh UAV ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong logistics, quản lý đô thị, giám sát hạ tầng và nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế không gian tầm thấp đang trở thành lĩnh vực giàu tiềm năng. Việc kết hợp UAV với các công nghệ số như AI, Big Data và IoT được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả quản trị đô thị.

Tại TPHCM, năm 2026 đánh dấu bước tiến quan trọng với việc triển khai mô hình thử nghiệm giao hàng bằng UAV. Đặc biệt, tuyến giao hàng bằng UAV vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu đã mở ra triển vọng mới cho logistics thông minh và phát triển kinh tế không gian tầm thấp.

Đại diện Sở KH-CN TPHCM và Sở KH-CN tỉnh An Giang ký kết thỏa thuận hợp tác

Dịp này, Sở KH-CN TPHCM và Sở KH-CN tỉnh An Giang đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm góp phần nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống Sàn Giao dịch Công nghệ, thúc đẩy kết nối cung - cầu công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

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