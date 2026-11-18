Tối 18-11, Khu dân cư số 3, đặc khu Côn Đảo tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình”.

Lãnh đạo đặc khu Côn Đảo tặng cây xanh chúc mừng ngày hội

Dự và phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Côn Đảo, ghi nhận những nỗ lực của cán bộ và người dân Khu dân cư số 3 trong xây dựng cộng đồng đoàn kết.

Đồng chí mong muốn khu dân cư tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, duy trì các mô hình thiết thực, vận động người dân cùng chung tay góp sức xây dựng địa phương ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Các cá nhân tiêu biểu của khu dân cư được biểu dương, khen thưởng

Dịp này, 6 cá nhân tiêu biểu của khu dân cư được biểu dương, khen thưởng. TPHCM trao 10 suất quà cho các hộ dân ở các khu dân cư; đặc khu trao 7 suất quà cho hộ dân Khu dân cư số 3 và 5 sinh viên vượt khó được nhận học bổng Nguyễn Hữu Thọ, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng.

Lãnh đạo đặc khu Côn Đảo tặng quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn

Thời gian qua, Khu dân cư số 3 luôn duy trì các mô hình “Khu dân cư an toàn không ma túy”, “Nhà Văn hóa khu sạch - xanh và muôn sắc hoa”, phong trào “Ngày thứ 7 Xanh - Sạch - Đẹp” và “Ngôi nhà xanh” thu gom rác tái chế, gây quỹ hỗ trợ phụ nữ khó khăn. Tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng được chăm sóc theo mô hình “Đường Hoa - Đường Cờ”. Người dân trong khu dân cư được vận động tham gia đầy đủ chương trình “Bình dân học vụ số”, xây dựng gia đình số, công dân số và khu dân cư số. Năm 2027, khu dân cư tiếp tục duy trì các mô hình trên, đăng ký xây dựng khu dân cư “Đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”; đồng thời rà soát, đề xuất hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho các trường hợp đủ điều kiện.

MẠNH CƯỜNG - MẠNH THẮNG