Chương trình “Sắc đêm Bình Tây” do UBND phường Bình Tây tổ chức nhằm kết nối di tích, nghề thủ công với ẩm thực đặc trưng, mở thêm hướng phát triển kinh tế đêm và tạo sinh kế cho người dân.

Nét đẹp của vùng giao thoa văn hóa Việt - Hoa

Nằm trong không gian Chợ Lớn, chợ Bình Tây cùng hệ thống cơ sở nghề thủ công và các tuyến phố buôn bán lâu đời tạo nên nét đặc trưng độc đáo của vùng giao thoa văn hóa Việt - Hoa. Vào những tối cuối tuần, ánh đèn lồng thắp sáng rực rỡ quanh ngôi chợ trăm tuổi, thu hút du khách nước ngoài dạo chơi, khám phá kiến trúc cổ và thưởng thức ẩm thực đường phố.

Thay vì chỉ tham quan một điểm đến đơn lẻ, “Sắc đêm Bình Tây” đưa du khách trải nghiệm hành trình kết nối 4 địa điểm gồm: chợ Bình Tây, đình Bình Tây, cơ sở sản xuất giày dép da thủ công Long Thành và chùa Tuyền Lâm.

Chương trình còn gắn kết hoạt động tham quan di tích với thưởng thức nghệ thuật thực cảnh “Chợ Lớn - Ký ức phồn hoa”, trải nghiệm ẩm thực của người Hoa và mua sắm tại Phố đêm Chợ Lớn. Qua đó, du khách có thêm góc nhìn sâu sắc về đời sống văn hóa đặc trưng của cộng đồng cư dân nơi đây.

Du khách Australia tham quan trải nghiệm chợ Bình Tây về đêm. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Tìm đến chợ Bình Tây trong chuyến du lịch xuyên châu Á kéo dài 5 tháng cùng gia đình, chị Kacey Zirkle (du khách đến từ Australia) tỏ ra rất thích thú trước vẻ đẹp của ngôi chợ cổ.

“Không gian rất đẹp, sạch sẽ, hàng hóa đa dạng và người dân vô cùng thân thiện. Chúng tôi đang rất háo hức khám phá thêm ẩm thực đường phố tại khu vực này”, nữ du khách người Australia chia sẻ.

Cùng chung cảm nhận, chị Lydia Irena (du khách đến từ Anh), cho biết từng ghé khu chợ cách đây 23 năm và quyết định trở lại thăm trong lần đến Việt Nam này. Chị nhận xét: “Buổi tối ở đây rất yên bình, dễ chịu. Đồ ăn tuyệt vời và mọi người đều mến khách”.

Người dân đồng lòng, chính quyền sâu sát

Gắn bó với sạp bán túi xách tại chợ Bình Tây suốt 40 năm, bà Nguyễn Thị Kim Loan, chủ tiệm 241 Vĩnh Hưng Loan, cho biết nhiều tiểu thương phấn khởi khi những đoàn khách nước ngoài bắt đầu đến tham quan vào buổi tối. Để phục vụ khách tốt hơn, bà cùng các hộ kinh doanh chủ động học các câu giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh, tiếng Hoa; trang bị mã QR và máy quẹt thẻ nhằm thuận tiện thanh toán không dùng tiền mặt. “Bình thường 6 giờ tối là tôi dọn sạp, nhưng nếu cộng đồng cùng làm và lượng khách ổn định, tôi sẵn sàng tăng ca, mở cửa đến 9 - 10 giờ đêm”, bà Loan chia sẻ.

Không chỉ tiểu thương trong chợ, các cơ sở sản xuất thủ công truyền thống cũng tích cực chuẩn bị đón những dòng khách mới. Chị Dương Hoàng Tú Trân, thế hệ thứ ba tiếp quản cơ sở giày dép da thủ công Long Thành, cho biết du khách nước ngoài khá yêu thích sản phẩm được chế tác tỉ mỉ bằng tay của thợ Việt Nam.

“Chúng tôi dự kiến tổ chức tour "một ngày làm thợ đóng giày", cho khách trực tiếp tìm hiểu từng công đoạn chế tác và cảm nhận giá trị của nghề thủ công truyền thống”, chị Trân nói.

Để chương trình “Sắc đêm Bình Tây” duy trì sức hút và phát triển lâu dài, UBND phường Bình Tây đang triển khai các giải pháp kết nối, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.

Bà Nguyễn Huỳnh Như Oanh, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tây, nhấn mạnh sự đồng hành thường xuyên, đồng bộ của các bên là yếu tố quan trọng để chương trình hoạt động hiệu quả.

Theo bà Nguyễn Huỳnh Như Oanh, thời gian tới, UBND phường Bình Tây tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan, tăng cường kết nối doanh nghiệp lữ hành đưa chương trình đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế. Địa phương cũng sẽ gắn kết hành trình tham quan với các dịp lễ hội, sự kiện văn hóa truyền thống trên địa bàn, tạo thêm trải nghiệm và tăng sức hấp dẫn cho sản phẩm du lịch.

Ông Nguyễn Hữu Ân, Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Phát triển tài nguyên du lịch, Sở Du lịch TPHCM, đánh giá, “Sắc đêm Bình Tây” là sản phẩm có chiều sâu văn hóa khi kết hợp hài hòa giữa tham quan di tích, thưởng thức nghệ thuật và ẩm thực. Với chương trình nghệ thuật kéo dài khoảng 1-1,5 tiếng, sản phẩm này có thể kết nối hiệu quả với các tuyến xe buýt hai tầng, tour xe máy khám phá ẩm thực. Sự kết nối này góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch đêm của TPHCM, tạo thêm trải nghiệm phong phú cho du khách, qua đó kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu.

ĐÌNH DƯ