Ý kiến tâm huyết của cử tri là vốn quý đối với những người ứng cử

Ngày 11-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Phú (TPHCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI - đơn vị bầu cử số 8 và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 - đơn vị bầu cử số 24.

Trình bày chương trình hành động, những người ứng cử cam kết nâng cao hiệu quả giám sát xã hội, bảo đảm thực thi pháp luật, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật đồng bộ, khả thi; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống người dân; củng cố quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Những người ứng cử tham gia tiếp xúc cử tri phường Tân Phú

Tại hội nghị, cử tri phường Tân Phú đánh giá cao năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác cũng như chương trình hành động của những người ứng cử.

Cử tri nêu ý kiến

Cử tri Nguyễn Văn Đoài mong muốn, người ứng cử được tín nhiệm lựa chọn cần phát huy năng lực, mang tiếng nói của cử tri đến nghị trường, "nói đi đôi với làm", thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra. Qua đó, đóng góp tích cực vào sự phát triển của TPHCM và cả nước, để người dân được thụ hưởng mọi thành quả của quá trình phát triển.

Cử tri Nguyễn Văn Đoài mong người ứng cử sau khi trúng cử cần tăng cường giám sát hiệu quả việc thực thi pháp luật, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đồng thời kiến nghị đầu tư xây dựng trường lớp, nhất là khu vực ngoài trung tâm thành phố, giúp học sinh phát triển trong môi trường an toàn và lành mạnh.

Tại hội nghị, cử tri Trần Thị Thùy Trinh nêu ý kiến, hiện đời sống của một bộ phận người lao động còn khó khăn, chịu áp lực lớn về chi phí sinh hoạt, nhà ở và sự ổn định của việc làm. Vì vậy, cử tri mong muốn, những người ứng cử nếu trúng cử cần quan tâm đề xuất những giải pháp thiết thực và dễ tiếp cận hơn nhằm hỗ trợ người lao động có thu nhập thấp. Song song đó, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con đến cơ quan có thẩm quyền.

Cử tri nêu ý kiến

Thay mặt những người ứng cử, Trung tướng Nguyễn Minh Đức phát biểu tiếp thu ý kiến tại hội nghị

Thay mặt những người ứng cử, Trung tướng Nguyễn Minh Đức trân trọng cảm ơn và tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của cử tri. Trung tướng Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh, dù kết quả bầu cử như thế nào thì ý kiến và kỳ vọng của cử tri chính là vốn quý để những người ứng cử tiếp tục nỗ lực rèn luyện, thực hiện tốt trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 cùng các đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri

Người ứng cử ĐBQH khóa XVI - đơn vị bầu cử số 8 gồm: Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Ngô Thị Huyền, Trưởng khoa Khoa học thông tin và Khoa học quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM; Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TPHCM; Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM. Người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM - đơn vị bầu cử số 24 gồm: Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Lê Thị Kim Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Phú; Phạm Thị Thanh Hương, Phó trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM; Nguyễn Thị Thu Nguyệt (Ni sư Thích Nữ Như Nguyệt), Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM; Võ Phong Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Tân Sơn Nhì.

CẨM TUYẾT