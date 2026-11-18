Tối 18-11, Tuần lễ kết nối cung cầu sản phẩm nông, thủy sản, đặc sản vùng miền tại TPHCM gắn với Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, kết hợp Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông đã bế mạc.

Gian hàng đặc sản cua Cà Mau tại Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đây là hoạt động do Sở Công Thương TPHCM, Sở Công Thương tỉnh Cà Mau và UBND phường Bình Đông (TPHCM) phối hợp tổ chức tại Khu dân cư Pegasuite (phường Bình Đông).

Với chủ đề “Kết nối cung cầu - Nâng tầm sản phẩm - Phát triển bền vững”, tuần lễ quy tụ hơn 260 gian hàng đến từ 11 tỉnh, thành phố; giới thiệu đa dạng nông sản, thủy hải sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền. Trong đó có tôm, cua Cà Mau cùng các sản phẩm chế biến từ thủy sản tạo điểm nhấn thu hút người tiêu dùng.

Người dân chọn mua đặc sản tại Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Bên cạnh hoạt động trưng bày, mua sắm và kết nối giao thương, tuần lễ còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hội thi món ngon vùng miền, trang trí xe đạp hoa từ vật liệu tái chế, trình diễn trang phục các dân tộc Việt Nam, biểu diễn đờn ca tài tử, giao lưu văn nghệ và trải nghiệm làm bánh dân gian…

Theo Ban Tổ chức, tuần lễ thu hút khoảng 16.000 lượt người dân, du khách tham quan, mua sắm, với tổng doanh thu bán hàng trực tiếp đạt khoảng 7,6 tỷ đồng.

Tiết mục trình diễn trang phục các dân tộc Việt Nam tại tuần lễ. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

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THÁI PHƯƠNG