Chiều 18-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hải (TPHCM) tổ chức chương trình trao tặng “Tấm thẻ nghĩa tình” (BHYT) và học bổng Nguyễn Hữu Thọ lần thứ 2 năm 2026, nhằm chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực cho các gia đình và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao 13 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ (5 triệu đồng/suất) đến sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Ban tổ chức cũng trao tặng thẻ BHYT đến 60 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện lãnh đạo xã Phước Hải trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: QUANG VŨ

Những tấm thẻ BHYT sẽ góp phần giúp người dân giảm bớt nỗi lo chi phí khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe, nhất là đối với những gia đình còn nhiều khó khăn về kinh tế. Trong khi đó, với những suất học bổng, sinh viên có thêm điều kiện duy trì việc học, theo đuổi ước mơ và xây dựng tương lai.

Các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được nhận thẻ BHYT. Ảnh: QUANG VŨ

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hải, công tác vận động nguồn lực xã hội chăm lo an sinh luôn được địa phương chú trọng. Các chương trình hỗ trợ không chỉ hướng đến giá trị vật chất trước mắt mà còn vun đắp tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự gắn kết trong cộng đồng.

Thông qua hoạt động, địa phương tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trong kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay chăm lo người dân, để không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình vươn lên ổn định cuộc sống.

QUANG VŨ