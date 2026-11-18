Chiều 18-11, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tôn vinh, tri ân các thế hệ nhà giáo và biểu dương các tập thể trường học đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026.

Lãnh đạo phường Vũng Tàu chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô giáo tại lễ kỉ niệm. Ảnh: THÀNH HUY

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vũng Tàu Lê Thị Thanh Bình biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục, đặc biệt trong giai đoạn sắp xếp, sáp nhập các trường học và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Video: Phường Vũng Tàu tổ chức họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thực hiện: THÀNH HUY

Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vũng Tàu phát biểu chúc mừng thầy cô Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: THÀNH HUY

Định hướng các nhiệm vụ trọng tâm của trong thời gian tới, bà Lê Thị Thanh Bình yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa dạy chữ với rèn luyện nhân cách, kỹ năng sống.

Lãnh đạo phường Vũng Tàu cũng yêu cầu các ban ngành, đoàn thể và trường học chủ động rà soát, nắm chắc tình hình trẻ em trong độ tuổi đến trường, tuyệt đối không để bất kỳ trẻ em nào trên địa bàn bị thất học hay không có điều kiện đi học vì hoàn cảnh khó khăn. Địa phương cũng sẽ quan tâm, hỗ trợ các lớp học tình thương đang dạy chữ miễn phí cho trẻ em yếu thế.

Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu Vũ Hồng Thuấn chúc mừng các tập thể khối tiểu học đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Ảnh: THÀNH HUY

Thay mặt đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục của các nhà trường, cô Lưu Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sen Hồng bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn về tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất sau sáp nhập.

Cô Lưu Thị Huệ cũng khẳng định quyết tâm, tập thể các nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, giữ vững kỷ cương, bảo đảm an toàn và phấn đấu xây dựng các trường ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vũng Tàu Lê Thị Thanh Bình trao danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho các trường mầm non. Ảnh: THÀNH HUY

Dịp này, lãnh đạo phường Vũng Tàu đã tuyên dương, khen thưởng 12 tập thể các trường học trên địa bàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2025-2026.

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THÀNH HUY