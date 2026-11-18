Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vũng Tàu Lê Thị Thanh Bình biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục, đặc biệt trong giai đoạn sắp xếp, sáp nhập các trường học và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Định hướng các nhiệm vụ trọng tâm của trong thời gian tới, bà Lê Thị Thanh Bình yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa dạy chữ với rèn luyện nhân cách, kỹ năng sống.
Lãnh đạo phường Vũng Tàu cũng yêu cầu các ban ngành, đoàn thể và trường học chủ động rà soát, nắm chắc tình hình trẻ em trong độ tuổi đến trường, tuyệt đối không để bất kỳ trẻ em nào trên địa bàn bị thất học hay không có điều kiện đi học vì hoàn cảnh khó khăn. Địa phương cũng sẽ quan tâm, hỗ trợ các lớp học tình thương đang dạy chữ miễn phí cho trẻ em yếu thế.
Thay mặt đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục của các nhà trường, cô Lưu Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sen Hồng bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn về tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất sau sáp nhập.
Cô Lưu Thị Huệ cũng khẳng định quyết tâm, tập thể các nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, giữ vững kỷ cương, bảo đảm an toàn và phấn đấu xây dựng các trường ngày càng phát triển.
Dịp này, lãnh đạo phường Vũng Tàu đã tuyên dương, khen thưởng 12 tập thể các trường học trên địa bàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2025-2026.