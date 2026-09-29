TPHCM triển khai các hoạt động về Tư pháp người chưa thành niên

Ngày 29-9, tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công thành phố, Sở Y tế TPHCM tổ chức Hội nghị triển khai một số hoạt động liên quan đến việc thực hiện Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Báo cáo viên trình bày chuyên đề Tư pháp người chưa thành niên.

Tham dự tập huấn có hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức, người làm công tác xã hội tham gia hoạt động tư pháp đối với người chưa thành niên ở địa phương và các trung tâm bảo trợ xã hội công lập.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã trình bày tổng quan về hệ thống pháp luật và quy trình tố tụng thân thiện nhằm bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên trong quá trình giải quyết các vụ việc liên quan đến pháp luật.

Chương trình tập huấn gồm các nội dung: Luật Tư pháp người chưa thành niên năm 2024, luật sửa đổi, bổ sung và văn bản hợp nhất; các nguyên tắc cốt lõi trong tư pháp người chưa thành niên và các hình thức xử lý chuyển hướng nhằm hướng đến việc hạn chế áp dụng các hình thức tước tự do, đồng thời ưu tiên giáo dục, hỗ trợ phục hồi.

Báo cáo viên của Sở Y tế TPHCM truyền đạt nội dung tập huấn



Nội dung tập huấn cũng làm rõ vai trò, nhiệm vụ và quy trình tham gia của người làm công tác xã hội trong các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Các nội dung về bảo mật thông tin cá nhân, điều kiện áp dụng các biện pháp cưỡng chế và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị cũng được giới thiệu, nhằm tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên.

Hơn 200 đại biểu tham dự hội nghị

Báo cáo viên hội nghị còn tập trung giới thiệu các dịch vụ tư pháp dành cho người chưa thành niên, nhằm đáp ứng các các kỹ năng cơ bản trong giao tiếp thân thiện, phù hợp với trẻ em; nhận diện một số vấn đề về tâm lý và sức khỏe tâm thần ở trẻ em; kỹ năng tham vấn, hỗ trợ trẻ ổn định cảm xúc trong quá trình giải quyết vụ việc.

Đặc biệt, nội dung tập huấn chú trọng kỹ năng xây dựng kế hoạch hỗ trợ trẻ sau khi áp dụng biện pháp chuyển hướng; kết nối các dịch vụ cần thiết như giáo dục, y tế, đào tạo nghề và việc làm; huy động nguồn lực từ gia đình, cộng đồng và các tổ chức xã hội. Qua đó góp phần hỗ trợ người chưa thành niên phục hồi, tái hòa nhập một cách bền vững.

KHÁNH CHI