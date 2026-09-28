Xã Bắc Tân Uyên: Dân vận khéo từ việc gần dân

Từ những phần việc gắn với đời sống đến cách lắng nghe, giải quyết ý kiến của người dân, xã Bắc Tân Uyên (TPHCM) đang đưa phong trào “Dân vận khéo” đi vào thực chất, tạo sự đồng thuận từ cơ sở.

Ông Huỳnh Văn Thọ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bắc Tân Uyên trao đổi với đoàn viên, hội viên, người lao động để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng

Học Bác từ việc gần dân

Tại xã Bắc Tân Uyên, đến nay, 100% cơ quan, đơn vị, trường học và chi bộ trên địa bàn xã đã xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, qua đó tạo môi trường để cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng tìm hiểu, thực hiện học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Ngay từ đầu năm 2026, có 100% chi bộ, đảng viên tại xã đăng ký thực hiện phong trào “Dân vận khéo”. Tinh thần sẻ chia được thể hiện qua nhiều hoạt động như trao tặng 900 lá cờ Tổ quốc, xây dựng “Tuyến đường cờ”, khám bệnh miễn phí cho 400 người dân, trao tặng 100 phần quà cho trẻ em yếu thế và 150 phần quà động viên gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật.

Lễ phát động thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2026, xây dựng xã lành mạnh - không ma túy

Từ những việc cụ thể, phong trào tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng. Người dân được vận động đóng góp để bê tông hóa lối đi chung, vệ sinh trụ sở, văn phòng ấp, trồng cây xanh, trồng hoa trên các tuyến đường...

Theo ông Nguyễn Nhất Trung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Tân Uyên, dân vận phải bắt đầu từ những vấn đề cụ thể của đời sống. Khi người dân thấy việc mình tham gia mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, bà con sẽ đồng thuận với chủ trương chung. Vì vậy, các phong trào tại địa phương được gắn với mục tiêu chăm lo đời sống người dân, bảo vệ môi trường và xây dựng khu dân cư văn minh.

Lắng nghe để dân đồng thuận

Một trong những cách làm được xã Bắc Tân Uyên chú trọng là lắng nghe người dân. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội duy trì tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; phối hợp tổ chức đối thoại, tiếp xúc cử tri. Từ khu dân cư, những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống được tổng hợp, phản ánh đến cấp ủy, chính quyền, tạo thêm kênh để người dân đóng góp ý kiến.

Công tác dân vận được gắn với chuyển đổi số. Đoàn Thanh niên thành lập các đội hình hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai mô hình “Gia đình số” tại 18/18 chi hội, với 54 thành viên. Trong công nhân, người lao động, các phong trào “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, xây dựng đơn vị văn hóa, xanh - sạch - đẹp được gắn với học và làm theo Bác.

Mô hình nhà trọ “3 An” - “An toàn - An tâm - An sinh” - cũng hướng đến chăm lo đời sống người lao động. Trong 9 tháng đầu năm, xã đã biểu dương, khen thưởng 6 tập thể và 12 cá nhân có thành tích trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Khánh thành cổng chào “Tuyến đường sáng – xanh - sạch - đẹp – an ninh” tại ấp 15 xã Bắc Tân Uyên

Ông Huỳnh Văn Thọ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bắc Tân Uyên, cho rằng muốn làm tốt công tác dân vận phải bám cơ sở, gần dân, nắm chắc tình hình và kịp thời giải quyết những vấn đề chính đáng của người dân. Thời gian tới, xã tiếp tục hướng công tác dân vận về cơ sở, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân và nâng chất các mô hình “Dân vận khéo”.

Từ những phần việc cụ thể, phong trào “Dân vận khéo” ở Bắc Tân Uyên đang từng bước đi vào đời sống. Khi người dân được lắng nghe, được tham gia và thấy rõ lợi ích từ những việc làm chung, sự đồng thuận từ cơ sở được củng cố, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, nghĩa tình.

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