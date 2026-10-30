Nhịp cầu nhân ái

Trao 18 triệu đồng hỗ trợ mẹ con chị Cao Thị Hồng Lưu

SGGPO

Sau khi Báo SGGP đăng bài "Xót xa gia cảnh mẹ bị tai nạn, con trai bại não", nhiều nhà hảo tâm đến thăm hỏi, chia sẻ và giúp đỡ mẹ con chị Cao Thị Hồng Lưu hơn 150 triệu đồng để chữa bệnh.

Ngày 30-10, Báo SGGP phối hợp chính quyền địa phương đến thăm và trao 18 triệu đồng bạn đọc giúp chị Cao Thị Hồng Lưu (sinh năm 1978, trú tại xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị) và con trai Dương Đức Hùng (sinh năm 2004) bị bại não từ nhỏ chữa bệnh.

Mẹ con chị Lưu là nhân vật trong bài: "Xót xa gia cảnh mẹ bị tai nạn, con trai bại não" đăng trên mục Hoàn cảnh cần giúp Báo SGGP, số ra ngày 19-10.

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Đại diện Báo SGGP trao số tiền 18 triệu đồng của bạn đọc giúp mẹ con chị Cao Thị Hồng Lưu. Ảnh: ĐỖ VĂN

Đại diện chính quyền địa phương, ông Trần Anh Tuấn, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn 4, xã Hoàn Lão cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ kịp thời của Báo SGGP và bạn đọc.

Ông Tuấn cho biết, sau khi Báo SGGP phản ánh về hoàn cảnh gia đình chị Cao Thị Hồng Lưu, nhiều nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi và chia sẻ, giúp đỡ hơn 150 triệu đồng để chị Lưu điều trị bệnh tật cho bản thân và con trai.

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VĂN THẮNG

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