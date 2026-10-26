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Hoàn cảnh cần giúp đỡ

Nữ sinh tái phát tổn thương não sau tai nạn

SGGP

Sau 7 tháng điều trị do tai nạn giao thông, nữ sinh Phan Thị Thúy Vy (16 tuổi, xã Xuân Sơn, TPHCM) bất ngờ tái phát tổn thương não, hiện nằm tại phòng Hồi sức tích cực, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tháng 3-2026, trên đường đi học về, Vy không may gặp tai nạn giao thông, bị xuất huyết não, xuất huyết nội tạng, gãy xương chậu... Em phải trải qua nhiều đợt điều trị với chi phí phẫu thuật, thuốc men và chăm sóc rất tốn kém.

Gia đình Vy có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ đều là công nhân, phải gửi các con cho ông bà nội chăm sóc. Từ ngày Vy gặp nạn, mẹ phải nghỉ việc để túc trực chăm sóc em. Mọi chi phí sinh hoạt và điều trị cho Vy đều dồn lên vai người cha. Nhiều tháng qua, gia đình phải vay mượn khắp nơi để trang trải viện phí, thuốc men, tã, sữa và chi phí đi lại.

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Em Phan Thị Thúy Vy đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Ảnh: TRÚC GIANG

Ngày 11-10, tổn thương não của Vy bất ngờ tái phát. Gia đình rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của bạn đọc và các nhà hảo tâm, giúp em có thêm điều kiện tiếp tục điều trị, vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028)22111263.

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TRÚC GIANG

Từ khóa

tái phát tổn thương não tai nạn Phan Thị Thúy Vy Bệnh viện Chợ Rẫy

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