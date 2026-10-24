Nhịp cầu nhân ái

Giải Golf thiện nguyện Long Sơn vận động hơn 3,6 tỷ đồng chăm lo an sinh

SGGPO

Hơn 3,6 tỷ đồng vận động tại Giải Golf thiện nguyện Long Sơn lần thứ II năm 2026 sẽ được dành chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và các đối tượng cần hỗ trợ tại xã Long Sơn (TPHCM).

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Lãnh đạo UBND xã Long Sơn (TPHCM) trao biểu trưng cảm ơn tới các nhà tài trợ

Chiều 24-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Sơn phối hợp Công ty TNHH Golf BVGA tổ chức Giải Golf thiện nguyện Long Sơn lần thứ II năm 2026.

Tại đêm gala trao giải, ban tổ chức công bố tổng số tiền vận động Quỹ thiện nguyện Long Sơn năm 2026 đạt hơn 3,6 tỷ đồng. Giải có sự đồng hành của Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn cùng 58 doanh nghiệp, nhà tài trợ, mạnh thường quân và 168 golfer.

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Các golfer chụp ảnh lưu niệm tại Giải Golf thiện nguyện Long Sơn lần thứ II năm 2026.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Tấn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Sơn, cảm ơn các đơn vị, nhà tài trợ và cộng đồng golfer đã chung tay chăm lo đời sống người dân. Theo ông, giải đấu không chỉ là hoạt động thể thao mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.

Nguồn quỹ được dành trao thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ khó khăn, người có công, gia đình chính sách; chăm lo các Mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng quà người cao tuổi và tổ chức hoạt động cho trẻ em nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu. Các chương trình hỗ trợ đang tiếp tục được triển khai.

Đại diện địa phương cam kết phối hợp tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn đóng góp đúng mục đích, công khai, minh bạch, bảo đảm kinh phí đến đúng đối tượng.

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Giải Golf thiện nguyện Long Sơn lần thứ II năm 2026 thu hút 168 golfer

Năm 2025, mùa giải đầu tiên vận động được hơn 1,2 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật, quà tặng. Giải đấu hướng đến duy trì hoạt động thiện nguyện thường niên, huy động nguồn lực chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

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PHÚ NGÂN

Từ khóa

Giải Golf thiện nguyện Long Sơn hăm lo an sinh

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