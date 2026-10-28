Gia Lai: Trao 12 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ 2 mẹ con mắc bệnh hiểm nghèo

Chiều 28-10, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) phối hợp với UBND xã Ia Hiao, Hội Chữ thập đỏ xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) trao 12 triệu đồng của bạn đọc báo hỗ trợ gia đình chị Rmah H’lơm (sinh năm 1992, trú xã Ia Hiao), giúp hai mẹ con có thêm điều kiện chữa bệnh.

Bà Ngô Thị Thanh Diệp (thứ 2 từ phải sang), Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hiao thay mặt bạn đọc Báo SGGP trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Rmah H’lơm

Chị Rmah H’lơm và con gái Rmah Hà (sinh năm 2010) đều mắc bệnh lupus ban đỏ hệ thống, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe. Tùy tình trạng bệnh, mỗi tháng hai mẹ con phải đến TPHCM từ 1 đến 2 lần để khám và điều trị. Chi phí đi lại, thuốc men và sinh hoạt trong những chuyến đi xa khiến kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Hội Chữ thập đỏ xã Ia Hiao đã kết nối với Báo SGGP, kêu gọi bạn đọc chung tay giúp đỡ. Sau khi hoàn cảnh của hai mẹ con được phản ánh trên báo, nhiều bạn đọc đã quan tâm hỏi thăm, động viên, chia sẻ và hỗ trợ.

Tại buổi trao tiền hỗ trợ, bà Ngô Thị Thanh Diệp, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hiao cảm ơn Báo SGGP và bạn đọc đã chung tay hỗ trợ công dân địa phương; số tiền này sẽ giúp gia đình chị H’lơm có thêm kinh phí chữa bệnh trong thời gian tới.

HỮU PHÚC