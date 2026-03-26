Nụ cười sinh viên Lào, Campuchia trên đất Việt

Các gia đình tham gia chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM” không chỉ với tư cách là những người hỗ trợ, mà bằng cả tấm lòng như người cha, người mẹ. Họ đã mở rộng cánh cửa ngôi nhà mình để các sinh viên Lào, Campuchia thấy rằng giữa lòng TPHCM sôi động, các bạn luôn có một điểm tựa tinh thần vững chắc, một “gia đình thứ hai” đầy ắp yêu thương.

Rộn tiếng cười từ nhà ra phố

Sáng chủ nhật, con hẻm nhỏ đường Đoàn Như Hài (phường Xóm Chiếu, TPHCM) rộn rã tiếng trò chuyện của những người dậy sớm cùng nhau quét dọn, vệ sinh đường phố. “Chúng tôi dành buổi sáng cuối tuần để vệ sinh các con hẻm, xem như tập thể dục và giúp môi trường sống xanh, sạch, đẹp”, bà Nguyễn Thị Hằng, Trưởng ban Công tác mặt trận khu phố 1, chia sẻ.

Bên cạnh bà là 2 con nuôi sinh viên Lào. Nếu không nói ra, ít ai biết đó là các du học sinh Lào đang theo học tại TPHCM, bởi trong khi làm vệ sinh, 2 chàng trai trò chuyện rôm rả bằng tiếng Việt rành rọt với các cô, chú đi cùng.

Bà Nguyễn Thị Hằng cùng các con nuôi là sinh viên Lào tham gia hội thi nấu ăn

Không chỉ quen với hình ảnh các sinh viên Lào cùng tham gia dọn vệ sinh đường phố, nhiều người trong hẻm cũng thường bắt gặp hình ảnh các sinh viên Lào quây quần bên căn bếp nhỏ nhà bà Hằng để cùng nấu các món ăn truyền thống Việt - Lào. Tiếng cười, tiếng trò chuyện vui vẻ vang lên từ căn bếp ấm áp. Từ những bữa ăn gia đình, bà Hằng cùng các con nuôi Lào còn tham gia nhiều hội thi nấu ăn và đoạt giải cao.

Bà Hằng là một trong những gia đình tham gia chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM”. Chương trình do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức. Nếu ban đầu, bà nhận đỡ đầu 2 sinh viên Lào, thì sau đó, bà nhận thêm 4 con nuôi nữa về nhà với lý do: các con quá dễ thương và chăm ngoan, bà không nỡ từ chối. Ngoài 6 người con là sinh viên Lào, bà Hằng cho biết, thỉnh thoảng các con mời bạn bè qua chơi, bữa cơm gia đình có khi lên tới 20 người. Đặc biệt, các sinh viên đều gọi bà Hằng là mẹ.

Bà Hằng chia sẻ, lúc mới về gia đình, các con còn lạ lẫm, chưa quen tiếng Việt, chưa thích nghi được với phong tục, tập quán của người Việt. Do đó, khi có chương trình gì ở khu phố, bà đều cố gắng tạo điều kiện, rủ rê các con tham gia, từ vệ sinh môi trường, diễn văn nghệ, thi nấu ăn, công tác từ thiện xã hội, tham quan các di tích văn hóa, lịch sử…

Gắn kết yêu thương

Trong ngôi nhà nhỏ của bà Phạm Thị Bích Ly, ngụ phường Chợ Quán (TPHCM), tiếng cười, niềm vui luôn hiện hữu mỗi dịp cuối tuần, lễ tết hay sinh nhật. Người dân trong khu phố cũng đã quen với việc, cuối tuần, nhà bà Bích Ly lại đông vui hơn hẳn khi các con nuôi Lào về thăm. Với các sinh viên Lào, gia đình bà Ly chính là “ngôi nhà thứ hai” đầy yêu thương.

Không chỉ dành thời gian đưa các con đi du lịch, tham quan các bảo tàng, di tích lịch sử, bà Ly còn đưa các bạn thăm họ hàng, sẻ chia với các con về việc học tập, cuộc sống, từ đó giúp các con tự tin hơn trong giao tiếp và cảm thấy ấm lòng vì luôn có ba mẹ nuôi luôn quan tâm, động viên.

Với bạn Bin, sinh viên Lào đang học tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bà Ly là người mẹ ấm áp. Bà thường xuyên hỏi thăm Bin về tình hình học tập, sức khỏe, tâm tư khi đi học, đi thực tập. Những lời động viên, chỉ dạy của bà Ly giúp Bin và các con của bà vững vàng hơn trong cuộc sống xa quê. Đặc biệt, bà Ly còn cùng các con nuôi nấu những bữa ăn, nồi súp, đến từng nhà trao tặng các cụ già neo đơn, khó khăn.

Sinh viên Lào Souknilanh Phoutthasak, đang học tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chia sẻ, suốt thời gian học tập và sinh sống tại TPHCM, bạn luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và tình cảm chân thành từ các gia đình Việt. Những bữa cơm ấm áp đầy tiếng cười, những lời động viên giản dị nhưng đầy yêu thương đã giúp các sinh viên vơi bớt nỗi nhớ nhà. “Tôi cảm nhận rõ rằng Việt Nam cũng là quê hương thân thương của mình”, Souknilanh Phoutthasak xúc động.

Giai đoạn 2021-2025, có 289 gia đình Việt nhận đỡ đầu 385 sinh viên Lào và 88 sinh viên Campuchia đang theo học tại TPHCM. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh, chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM” là mô hình nổi bật trong công tác đối ngoại nhân dân của hệ thống MTTQ Việt Nam thành phố. Hiệu quả lớn nhất của chương trình là tạo được môi trường tốt cho sinh viên Lào, Campuchia tham gia trải nghiệm đời sống sinh hoạt hàng ngày của các gia đình Việt Nam. Qua đó, giúp gắn kết, bồi đắp tình cảm, tinh thần, tình yêu thương cho các sinh viên khi phải học tập xa gia đình, xa quê hương.

THÁI PHƯƠNG