TPHCM tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên Lào, Campuchia học tập, phát triển

Tối 13-4, lãnh đạo TPHCM gặp gỡ sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM, nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Chol Chnam Thmey của Vương quốc Campuchia năm 2026.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM; Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường gửi lời chúc mừng năm mới an lành, hạnh phúc đến sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM.

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt đối với thành phố khi đánh dấu chặng đường 50 năm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026). Đây là dịp để thành phố nhìn lại quá trình xây dựng và phát triển, tiếp tục khẳng định các giá trị cốt lõi về hòa bình, nghĩa tình, năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

TPHCM khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, đồng thời là cầu nối quan trọng trong thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế, trong đó có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Lào - Campuchia.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố luôn trân trọng tình cảm gắn bó, sự đồng hành của nhân dân ba nước qua những giai đoạn khó khăn của lịch sử. Đồng thời tin tưởng rằng, đây là tài sản tinh thần quý báu, nền tảng để thế hệ trẻ tiếp tục vun đắp, viết tiếp và lan tỏa câu chuyện hữu nghị chân thành, thủy chung và bền vững”, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường khẳng định.

Trong suốt những thập kỷ qua, Việt Nam, Lào và Campuchia vẫn luôn là những quốc gia gắn bó keo sơn, với phương châm đối ngoại: Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.

Với định hướng đó, thành phố xác định thanh niên, sinh viên ba nước là lực lượng quan trọng trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác và lan tỏa các giá trị tốt đẹp của tình hữu nghị.

Sinh viên Lào tặng vòng hoa, buộc chỉ cổ tay cho đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, lãnh đạo TPHCM tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các bạn học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện trong môi trường giáo dục năng động, hội nhập.

“Lãnh đạo thành phố tin tưởng rằng, sinh viên Lào và Campuchia sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối quan trọng, góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa thanh niên ba nước. Qua đó, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia ngày càng bền chặt, hiệu quả và thực chất”, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đón nhận tình cảm của lãnh đạo TPHCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Campuchia TPHCM Thon Bunheng bày tỏ, dù đón tết xa quê hương, không được sum vầy bên gia đình, nhưng các bạn vẫn cảm thấy ấm áp khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ lãnh đạo TPHCM, các tổ chức và đoàn viên, thanh niên Việt Nam.

Chủ tịch Hội Sinh viên Campuchia TPHCM Thon Bunheng phát biểu tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Với Thon Bunheng, TPHCM dần trở thành quê hương thứ hai và Ký túc xá sinh viên Lào - Campuchia chính là mái nhà chung, nơi gắn kết đồng thời cũng là không gian để sinh viên Lào và Campuchia giao lưu, học hỏi.

“Chúng em xin hứa sẽ không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, để xứng đáng với sự tin yêu và quan tâm của lãnh đạo thành phố”, Thon Bunheng chia sẻ.

CẨM TUYẾT - THÁI PHƯƠNG