Ấm áp “gia đình thứ hai” của sinh viên Lào, Campuchia tại TPHCM

Trong giai đoạn 2021-2025, chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM” đã đồng hành, giúp sinh viên Lào, Campuchia được trải nghiệm và hiểu hơn về đất nước, con người, văn hóa, lịch sử, truyền thống Việt Nam.

Các đại biểu tham quan Khu di tích lịch sử Địa đạo Long Phước. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Ngày 21-3, tại phường Vũng Tàu (TPHCM), Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức tổng kết chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM” giai đoạn 2021-2025.

Tham dự có các đồng chí: Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM.

Cùng dự chương trình có ông Chan Sory Kan, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TPHCM; các gia đình nuôi và các bạn sinh viên Lào, Campuchia đang theo học tập tại TPHCM.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh biểu dương các gia đình nuôi cùng các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã triển khai hiệu quả chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM” giai đoạn 2021-2025. Theo đồng chí, đây là mô hình nổi bật trong công tác đối ngoại nhân dân của hệ thống MTTQ Việt Nam TPHCM.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh phát biểu tại chương trình. Ảnh: QUỐC THANH

Trong giai đoạn 2021-2025, chương trình đã có nhiều sáng tạo trong tổ chức các hoạt động đồng hành, giúp sinh viên Lào, Campuchia được tham quan, trải nghiệm nhiều địa điểm văn hóa, lịch sử và hiểu hơn về đất nước, con người, văn hóa, lịch sử, truyền thống Việt Nam. Cùng với đó, các sinh viên Lào, Campuchia có thêm nhiều niềm vui và kỷ niệm đẹp với các gia đình.

“Hiệu quả lớn nhất của chương trình là tạo được môi trường tốt cho sinh viên Lào, Campuchia tham gia trải nghiệm đời sống sinh hoạt hằng ngày của các gia đình Việt Nam. Qua đó, gắn kết, bồi đắp tình cảm, tinh thần, tình yêu thương cho các sinh viên khi phải học tập xa gia đình, xa quê hương”, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh đánh giá.

Trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến các tập thể. Ảnh: QUỐC THANH

Trong không khí ấm áp và thắm tình hữu nghị, thay mặt các gia đình nuôi, bà Nguyễn Thị Nguyệt Tú, cho biết, sau một thời gian gắn bó cùng các sinh viên Lào, Campuchia, các con đã trở thành một phần không thể thiếu trong gia đình mình.

“Chúng tôi tham gia chương trình, không chỉ với tư cách là những người hỗ trợ, mà bằng cả tấm lòng của những người cha, người mẹ, người anh, người chị. Chúng tôi muốn mở rộng cánh cửa ngôi nhà mình, để các em thấy rằng giữa lòng TPHCM sôi động, các em luôn có một điểm tựa tinh thần vững chắc, một “gia đình thứ hai” đầy ắp yêu thương”, bà Tú bày tỏ.

Biểu dương các gia đình nuôi tại chương trình. Ảnh: QUỐC THANH

Giao lưu văn nghệ tại chương trình. Ảnh: QUỐC THANH

Sinh viên Lào Souknilanh Phoutthasak, đang học tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chia sẻ, chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia” mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt với các sinh viên đang theo học tại TPHCM.

“Trong suốt thời gian học tập và sinh sống tại TPHCM, chúng em luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và tình cảm chân thành từ các gia đình Việt. Những bữa cơm ấm áp, những lời động viên giản dị, nhưng đầy yêu thương đã giúp chúng em vơi bớt nỗi nhớ nhà. Em cảm nhận Việt Nam là một quê hương thân thương của mình”, Souknilanh Phoutthasak xúc động.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh biểu dương các tập thể. Ảnh: QUỐC THANH

Từ sự thành công đã đạt được trong giai đoạn 2021 - 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức thành viên đã tham mưu Thường trực Thành ủy TPHCM chấp thuận chủ trương để tiếp tục tổ chức chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM” trong giai đoạn 2026 - 2030.

Ông Phạm Minh Tuấn dâng hương tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Long Phước. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đại biểu tham quan hầm Địa đạo Long Phước. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Long Phước và Khu di tích Bến Lộc An (Di tích đường Hồ Chí Minh trên biển).

Trong giai đoạn 2021-2025, có 289 gia đình Việt nhận đỡ đầu 385 sinh viên Lào và 88 sinh viên Campuchia đang theo học tại TPHCM. Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị xã hội Thành phố đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động giao lưu cho sinh viên Lào và Campuchia.

