Đà Nẵng chủ động ứng phó đợt mưa lớn, nguy cơ lũ trên các sông

Mưa lớn được dự báo kéo dài đến ngày 13-9, có nơi trên 350mm, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập lụt tại Đà Nẵng. Địa phương yêu cầu các hồ thủy điện chủ động phương án vận hành, cảnh báo vùng hạ du.

Ngày 11-9, trước diễn biến mưa lớn diện rộng và nguy cơ xuất hiện một đợt lũ trên các sông từ ngày 12 đến 14-9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng có văn bản đề nghị các chủ hồ thủy điện theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (Quyết định số 1865/QĐ-TTg) khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Theo đó, các chủ hồ phải trực ban nghiêm túc, theo dõi sát thời tiết, mưa lũ; tăng cường cảnh báo, bảo đảm an toàn cho người dân và hoạt động ở hạ du trước khi điều tiết, phát điện hoặc đột ngột tăng lưu lượng xả.

Với các hồ có tràn tự do, cần theo dõi sát, báo trước thời điểm nước qua tràn cho địa phương, người dân hạ du; đồng thời tuyên truyền kỹ năng phòng tránh đuối nước khi sản xuất, đi lại gần sông suối.

Các đơn vị được yêu cầu quan trắc khí tượng thủy văn, dự báo lũ về hồ và thời điểm đỉnh lũ; cập nhật số liệu lên hệ thống pctt.danang.gov.vn, xây dựng kịch bản vận hành, điều tiết hồ gửi Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố phục vụ chỉ đạo.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, từ chiều tối 11-9 đến chiều 13-9, các xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 350mm, đề phòng mưa có cường suất tới 100mm/3 giờ.

Riêng khu vực Tây Nam và Tây Bắc thành phố (Hòa Tiến, Hải Vân, Thạnh Mỹ, Đông Giang, Tây Giang) lượng mưa phổ biến 80-180mm, có nơi trên 250mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1.

Cùng thời điểm, mực nước các sông trên địa bàn đang ở dưới báo động 1, nhưng từ ngày 12 đến 14-9 khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn dao động từ dưới đến trên báo động 1; nguy cơ cao ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất ở sườn dốc vùng núi.

NGUYÊN KHÔI - XUÂN QUỲNH