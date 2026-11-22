Là giám đốc một doanh nghiệp thiết kế nội thất tại Hà Nội, chị Mai Anh (42 tuổi) có lịch làm việc khá linh hoạt. Buổi sáng gặp khách hàng trong thành phố, buổi chiều chị có thể phải xuống công trình ở tỉnh lân cận. Thường xuyên di chuyển, chị thích tự lái VinFast VF 9 để chủ động công việc.

VinFast VF 9 mang đến sự thoải mái cho người sử dụng

Với nữ doanh nhân này, sự thuận tiện bắt đầu từ khoang lái. Ghế chỉnh điện 12 hướng giúp chị dễ dàng tìm được tư thế phù hợp, từ khoảng cách tới vô lăng, bàn đạp đến độ ngả lưng ghế. Trước khi khởi hành, chị có thể kiểm tra lộ trình trên màn hình trung tâm 15,6 inch.

Khi xe lăn bánh, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD giúp chị theo dõi tốc độ, hướng rẽ ngay trong tầm mắt. Nhờ vậy, mỗi lần đến nút giao, chị không phải liên tục nhìn sang màn hình trung tâm để kiểm tra chỉ dẫn.

Trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói cũng là tiện ích được chị sử dụng thường xuyên. Muốn điều chỉnh nhiệt độ hay tốc độ quạt gió, người lái có thể ra lệnh bằng lời nói, hạn chế thao tác tay khi đang di chuyển.

Bên cạnh công nghệ hỗ trợ, VF 9 có khả năng phản hồi nhanh của động cơ giúp xe tăng tốc dứt khoát khi cần vượt phương tiện hoặc leo dốc. Trên các đoạn đường không bằng phẳng, hệ thống giảm chấn khí nén phía sau góp phần hạn chế rung xóc, mang lại sự dễ chịu cho người ngồi trong xe.

Cuối tuần chiếc xe lại trở thành phương tiện đưa cả gia đình chị Mai Anh đi chơi. Không gian ba hàng ghế đủ rộng cho những chuyến đi có cả ông bà và trẻ nhỏ. Hệ thống điều hòa tự động ba vùng cho phép điều chỉnh nhiệt độ riêng ở phía trước và khu vực phía sau, trong khi hàng ghế cuối cũng được trang bị cửa gió.

Ngoài ra, tính năng sưởi, thông gió và massage giúp hành khách thư giãn trong những chuyến đi dài, đặc biệt hữu ích với người lớn tuổi.

Khi đi siêu thị, chị Mai Anh đánh giá cao tính năng mở cốp rảnh tay, nhất là lúc hai tay đang mang đồ. Với các vật dụng cồng kềnh, hàng ghế thứ ba có thể gập lại để mở rộng khoang hành lý lên tới 926 lít.

Hiện VF 9 Eco có giá niêm yết 1,348 tỷ đồng, còn bản Plus là 1,529 tỷ đồng. Chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 đang hỗ trợ 5% cho khách hàng đủ điều kiện đến hết ngày 19/12/2026, đưa giá hai phiên bản lần lượt xuống khoảng 1,28 tỷ đồng và 1,45 tỷ đồng. Ngoài ra, chương trình “Mua xe 0 đồng” cho phép vay tối đa 100% giá trị xe, không cần vốn đối ứng cho đến hết ngày 31-12-2026. Trong quá trình sử dụng, chủ xe VF 9 tại Việt Nam được miễn phí 10 lượt sạc hằng tháng tại hệ thống trạm V-Green tới hết 10-2-2029.

Khách hàng có cơ hội khám phá ô tô điện VinFast tại chuỗi 880 sự kiện “Thu xăng đổi điện – Chọn xe chọn VinFast” diễn ra vào các dịp cuối tuần, từ nay đến 27-12-2026 tại 88 trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc. Tại sự kiện, khách hàng có cơ hội trải nghiệm không gian, trang bị trên VF 9, được tư vấn về chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 và có cơ hội trúng VF 2 khi đặt cọc.

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