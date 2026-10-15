Vietnam Post đấu giá thành công đầu số di động 075

Ngày 15-10, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) thông báo đã trúng đấu giá quyền sử dụng mã mạng di động 75, tương ứng với đầu số thuê bao 075.

Phiên đấu giá do Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) thực hiện theo quy định của Bộ KH-CN. Mã mạng 75 thuộc kho số viễn thông quốc gia, được quy hoạch dành cho dịch vụ di động. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Vietnam Post sẽ đưa đầu số 075 vào khai thác, phục vụ khách hàng, doanh nghiệp, tổ chức.

Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển viễn thông di động của Vietnam Post, tạo cơ sở để phát triển dịch vụ thuê bao di động mang đầu số riêng dưới thương hiệu Pottel, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ và mở rộng khả năng phục vụ khách hàng trên toàn quốc.

Đầu số 075 sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ của Vietnam Post trên toàn quốc

Việc có thêm mã mạng 75 đánh dấu bước phát triển tiếp theo sau khi Vietnam Post bắt đầu tham gia thị trường viễn thông di động với các sản phẩm SIM du lịch và định hướng phát triển giải pháp kết nối Internet vạn vật (IoT).

Với mạng lưới 13.000 điểm phục vụ và đội ngũ hơn 40.000 cán bộ, công nhân viên trên toàn quốc, Vietnam Post có lợi thế lớn về độ phủ và khả năng tiếp cận khách hàng khi phát triển, phân phối các sản phẩm, dịch vụ viễn thông trên toàn quốc.

Một cửa hàng bán SIM du lịch Pottel của Vietnam Post ở Hà Nội. Ảnh: Đ.M

Trước đó, ngày 26-12-2025, Vietnam Post được cấp Giấy phép số 559/GP-CVT về cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng. Từ tháng 8-2026, Bưu điện Việt Nam bắt đầu cung cấp SIM du lịch Pottel thông qua các cửa hàng, điểm bán và đại lý, đồng thời phát triển các giải pháp kết nối IoT.

TRẦN BÌNH