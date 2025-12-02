Nhịp cầu nhân ái

Tuổi trẻ Vietsovpetro “tiếp bước đến trường” tại vùng lũ Gia Lai

SGGPO

Ngày 2-12, Đoàn thanh niên Vietsovpetro thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tổ chức thăm và trao quà cho các trường học chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ tại phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai).

Đoàn thanh niên Vietsovpetro tặng quà cho các em học sinh tiểu học tại Gia Lai
Chuyến công tác mang tình cảm và tấm lòng sẻ chia của tuổi trẻ Vietsovpetro, với mong muốn góp phần xoa dịu những khó khăn, mất mát mà thầy trò các trường đang gánh chịu.

Tại Trường Tiểu học Nhơn Phú, đoàn trao tặng máy nước nóng lạnh nhằm giúp trường có nguồn nước sạch, an toàn cho học sinh.

Tại Trường Tiểu học số 2 Nhơn Bình, đoàn tặng một hệ thống âm thanh phục vụ công tác dạy và học, đồng thời trao 10 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn sau lũ lụt.

592758477_1312110610955328_3032125097533356674_n.jpg
Đoàn tặng một hệ thống âm thanh phục vụ dạy và học, trao 10 suất quà cho học sinh Trường Tiểu học số 2 Nhơn Bình

Trường THCS Nhơn Phú cũng nhận được 100 bộ dụng cụ học tập (vở, bút, thước kẻ...) để hỗ trợ các em trở lại trường.

593678470_1312110810955308_8676761771075867504_n.jpg
Đoàn trao tặng máy nước nóng lạnh đến Trường Tiểu học Nhơn Phú

Để thực hiện chương trình đầy ý nghĩa này, Đoàn thanh niên Vietsovpetro nhận được sự phối hợp nhiệt tình từ Đoàn thanh niên Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo).

Các cơ sở đoàn trực thuộc Vietsovpetro cũng tích cực hưởng ứng, đóng góp vật chất và tinh thần cho chuyến công tác, thể hiện sâu sắc tinh thần xung kích, giá trị trách nhiệm – sẻ chia của tuổi trẻ Vietsovpetro.

THÀNH HUY

