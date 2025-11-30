Kéo dài thời hạn hoạt động của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đến năm 2050

Ngày 30-11, sau 10 ngày làm việc tích cực, kỳ họp Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro lần thứ 58 đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận, nhất trí cao của hai phía Việt Nam – Liên bang Nga.

Giàn công nghệ Trung tâm 2, mỏ Bạch Hổ của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro

Thông tin kết quả tại kỳ họp, hai Chính phủ đã ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định liên Chính phủ về Vietsovpetro, chính thức kéo dài thời hạn hoạt động của Liên doanh đến năm 2050.

Trong chương trình nghị sự, Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro cũng đã biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc thứ nhất và Phó Tổng Giám đốc Vietsovpetro. Theo đó, ông Sidorov Igor Nikolaevich sẽ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thứ nhất, ông Nguyễn Thái Sơn đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Đại diện Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro cho biết, dự báo đến cuối năm 2025, sản lượng dầu/condensate khai thác sẽ vượt mức kế hoạch. Đặc biệt, Vietsovpetro dự kiến sẽ hoàn thành kế hoạch khai thác dầu/condensate năm 2025 vào ngày 13-12-2025, về đích sớm 18 ngày so với kế hoạch được giao.

Vận chuyển hàng hóa, thiết bị ra công trình biển

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận từ dịch vụ ngoài đều hoàn thành sớm kế hoạch; công tác tìm kiếm, thăm dò và mở rộng vùng hoạt động cũng tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực, tạo tiền đề cho sự phát triển dài hạn.

Trong năm 2026, Vietsovpetro tiếp tục tập trung duy trì ổn định sản xuất và hiệu quả; triển khai các nhiệm vụ theo Nghị định thư sửa đổi Hiệp định liên Chính phủ, trọng tâm là: tái cấu trúc tổ chức, hoàn thiện cơ chế quản lý nội bộ, xây dựng chiến lược phát triển dài hạn đến 2050, tăng cường tìm kiếm thăm dò, mở rộng vùng, không gian hoạt động và ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất.

THÀNH HUY