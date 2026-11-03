Vinamilk kết nối người tiêu dùng từ trải nghiệm đến niềm tin

Hàng nghìn sản phẩm dinh dưỡng được Vinamilk trao tặng tại Ngày hội tri ân người tiêu dùng 2026, tạo cơ hội để các gia đình trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu chất lượng sản phẩm. Hoạt động cũng góp phần tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp và khách hàng, hướng đến xây dựng môi trường tiêu dùng minh bạch, an toàn.

Người tiêu dùng tham quan, trải nghiệm sản phẩm tại gian hàng Vinamilk trong Ngày hội tri ân người tiêu dùng 2026. Ảnh: VI NAM

Ngày 31-10, tại Hưng Yên, Ngày hội tri ân người tiêu dùng (Consumer Fest) 2026 diễn ra với thông điệp “Kết nối thông tin – Gắn kết niềm tin”. Chương trình do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) phối hợp với Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức, quy tụ nhiều doanh nghiệp tham gia giới thiệu sản phẩm, cung cấp thông tin và giao lưu với người tiêu dùng.

Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái tham quan gian hàng Vinamilk tại sự kiện. Ảnh: VI NAM

Đồng hành cùng chương trình, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) mang đến hàng nghìn sản phẩm dinh dưỡng dành tặng khách tham dự. Gian hàng thu hút nhiều gia đình, trẻ em và người tiêu dùng trẻ đến tham quan, thưởng thức sản phẩm và tham gia các hoạt động tương tác.

Đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng

Tại gian hàng Vinamilk, khách tham quan được trực tiếp tìm hiểu, sử dụng và chia sẻ cảm nhận về các sản phẩm dinh dưỡng. Không chỉ mang đến trải nghiệm thực tế, hoạt động còn tạo điều kiện để doanh nghiệp ghi nhận nhu cầu, sở thích và những quan tâm của khách hàng.

Trong khuôn khổ ngày hội, Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái đã đến tham quan gian hàng Vinamilk. Đây là một trong những hoạt động kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng nhằm thúc đẩy tiêu dùng an toàn, có trách nhiệm.

Theo ông Vũ Tiến Hùng, Giám đốc Kinh doanh miền Duyên Hải, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam, thông qua những chương trình như Consumer Fest 2026, Vinamilk mong muốn đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, tạo điều kiện để khách hàng trực tiếp trải nghiệm và đánh giá chất lượng.

Các gia đình và trẻ em trải nghiệm sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk tại ngày hội. Ảnh: VI NAM

Doanh nghiệp cũng mong muốn tiếp tục phối hợp với Bộ Công thương, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam và các đơn vị liên quan triển khai những hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Việc tăng cường tương tác trực tiếp không chỉ giúp khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm mà còn tạo cơ hội để doanh nghiệp lắng nghe phản hồi từ thị trường. Đây là yếu tố quan trọng khi người tiêu dùng ngày càng chú trọng chất lượng, nguồn gốc và giá trị dinh dưỡng trong lựa chọn hàng hóa.

Xây dựng niềm tin từ chất lượng sản phẩm

Sau 50 năm phát triển, Vinamilk hiện có hệ thống 16 nhà máy, 15 trang trại trong và ngoài nước. Sản phẩm của doanh nghiệp đã có mặt tại 67 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần mở rộng sự hiện diện của thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

Cùng với phát triển thị trường, Vinamilk tiếp tục đầu tư công nghệ sản xuất, hệ thống trang trại và quản lý chất lượng, đồng thời nghiên cứu, đổi mới danh mục sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng ngày càng đa dạng.

Đáng chú ý, Vinamilk có 30 năm liên tục được người tiêu dùng bình chọn trong chương trình Hàng Việt Nam Chất lượng cao. Kết quả này ghi nhận nỗ lực duy trì chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường nội địa.

Đại diện Vinamilk tham gia nghi thức cam kết đồng hành vì người tiêu dùng. Ảnh: VI NAM

Trong bối cảnh người tiêu dùng có nhiều lựa chọn, chất lượng sản phẩm cùng khả năng cung cấp thông tin minh bạch ngày càng có vai trò quan trọng trong việc duy trì niềm tin. Những chương trình trải nghiệm trực tiếp như Consumer Fest tạo thêm cơ hội để khách hàng tìm hiểu sản phẩm, đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp nhận phản hồi và cải thiện chất lượng phục vụ.

Tại sự kiện, Vinamilk cũng tham gia nghi thức cam kết đồng hành vì người tiêu dùng, cùng các cơ quan quản lý và doanh nghiệp hưởng ứng mục tiêu xây dựng môi trường tiêu dùng minh bạch, an toàn và có trách nhiệm.

Thông qua hoạt động này, Vinamilk tiếp tục khẳng định định hướng lấy chất lượng sản phẩm và sự tin tưởng của khách hàng làm nền tảng phát triển, đồng thời tăng cường sự gắn kết với các thế hệ người tiêu dùng Việt Nam.

MINH PHÚC