Saigon Co.op chủ động nguồn hàng, bình ổn giá dịp Tết 2027

Trước sức ép giá cả và nhu cầu mua sắm tăng vào cuối năm, Bộ Công thương yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp chủ động cân đối nguồn hàng, không để thiếu hàng hoặc tăng giá bất hợp lý. Với Saigon Co.op, việc chuẩn bị hàng Tết từ tháng 8 và tăng cường liên kết nhà cung cấp là cơ sở để giữ ổn định nguồn cung trong mùa cao điểm.

Hệ thống Co.opmart tăng cường cung ứng hàng thiết yếu, góp phần ổn định thị trường dịp cuối năm. Ảnh MINH XUÂN

Chủ động nguồn cung trước mùa cao điểm

Theo Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 30-10-2026, Bộ Công thương yêu cầu các địa phương theo dõi sát cung cầu, xây dựng phương án bảo đảm nguồn hàng theo từng tháng, từng địa bàn; phối hợp doanh nghiệp sản xuất và hệ thống phân phối tổ chức dự trữ phù hợp, không để gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá bất hợp lý dịp Tết Đinh Mùi 2027.

Saigon Co.op mở rộng các hình thức phân phối giúp người tiết kiệm thời gian, chi phí mua sắm hàng thiết yếu. Ảnh MINH XUÂN

Trong 9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước đạt 5.926 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ; CPI bình quân tăng 4,52%. Sức mua tăng cùng áp lực giá cả đòi hỏi công tác bình ổn phải đồng thời bảo đảm nguồn hàng và kiểm soát chi phí.

Tại TPHCM, chương trình bình ổn thị trường năm 2026 và Tết Đinh Mùi 2027 có 66 doanh nghiệp tham gia, trong đó có Saigon Co.op, với cam kết giá hàng bình ổn thấp hơn thị trường ít nhất 5%. Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, nguồn hàng thuộc 11 nhóm lương thực, thực phẩm thiết yếu dự kiến đáp ứng khoảng 20%-35% nhu cầu thị trường, góp phần chủ động cân đối cung cầu trong mùa cao điểm.

Đại diện Saigon Co.op cho biết hệ thống đã chuẩn bị hàng Tết từ tháng 8-2026, cam kết không tăng giá các mặt hàng bình ổn trong giai đoạn cao điểm, đồng thời phối hợp nhà cung cấp bảo đảm nguồn hàng. Việc chuẩn bị sớm giúp doanh nghiệp chủ động đặt hàng, tổ chức vận chuyển, hạn chế tồn kho, hao hụt và thiếu hàng cục bộ.

Liên kết nhà cung cấp, giảm áp lực giá bán

Với khoảng 800 điểm bán trên cả nước, Saigon Co.op tổ chức phân phối qua nhiều mô hình như Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.opSmile, Cheers, Finelife và Co.op Online. Quy mô này tạo lợi thế đưa hàng hóa đến người tiêu dùng, đồng thời đòi hỏi khả năng điều phối nguồn cung và kiểm soát chất lượng. Để hàng thiết yếu đến đúng nơi, đúng thời điểm, nhà bán lẻ cần liên kết chặt với nhà sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp chế biến ngay từ khâu lập kế hoạch, thống nhất sản lượng, chất lượng và tiến độ giao hàng.

Người dân mua thực phẩm, hàng tiêu dùng tại điểm bán của Saigon Co.op. Ảnh MINH XUÂN

Trong hoạt động kết nối nông sản cùng các địa phương, Saigon Co.op đã hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP địa phương. Đây là kinh nghiệm tổ chức nguồn hàng từ vùng sản xuất đến thị trường. Ông Dương Minh Quang, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, từng nhấn mạnh vai trò cầu nối giữa vùng sản xuất và hệ thống phân phối hiện đại, tạo cơ hội phát triển cho nông sản địa phương.

Trong mùa Tết, doanh nghiệp cần dự báo sát nhu cầu từng nhóm hàng, năng lực cung ứng của nhà sản xuất và chuẩn bị phương án dự phòng, tránh dự trữ dàn trải gây tăng chi phí hoặc thiếu hụt cục bộ. Đồng thời, tổ chức hợp lý các khâu thu mua, vận chuyển, lưu kho và phân phối sẽ giúp giảm chi phí trung gian, tạo dư địa giữ giá bán.

Chỉ thị số 12/CT-BCT cũng yêu cầu doanh nghiệp sản xuất chủ động nguyên liệu, tiết giảm chi phí, duy trì sản lượng; hệ thống phân phối tăng cường kết nối cung cầu và phối hợp địa phương triển khai bình ổn.

Với Saigon Co.op, hiệu quả chuẩn bị hàng Tết cần được thể hiện qua lượng hàng thực tế đưa ra thị trường, mức độ ổn định giá bán và khả năng đáp ứng nhu cầu trong những ngày cao điểm. Chủ động từ khâu sản xuất đến phân phối sẽ giúp doanh nghiệp bảo đảm đủ hàng, giữ giá hợp lý và giảm áp lực chi tiêu cho người dân.

MINH XUÂN