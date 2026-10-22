Saigon Co.op tung loạt ưu đãi lớn, kích cầu mua sắm cuối năm

Từ ngày 22-10 đến 11-11, Saigon Co.op triển khai chương trình khuyến mãi quy mô lớn tại hơn 800 điểm bán trên cả nước và các kênh mua sắm trực tuyến. Với nhiều ưu đãi giảm giá đến 50%, hoàn tiền, nhân ba điểm thưởng và tặng quà, chương trình góp phần kích cầu tiêu dùng trong mùa mua sắm cuối năm.

Nhân viên Co.opmart sắp xếp hàng hóa phục vụ chương trình “30 năm đồng hành - Tri ân triệu niềm tin”, diễn ra từ ngày 22-10 đến 11-11. Ảnh: MINH XUÂN

Giảm giá sâu, tăng quyền lợi khách hàng thành viên

Điểm đáng chú ý của đợt khuyến mãi là Saigon Co.op triển khai đồng thời nhiều hình thức ưu đãi, tập trung vào nhóm hàng thiết yếu, thực phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân và đồ dùng gia đình. Thay vì chỉ giảm giá trực tiếp, hệ thống kết hợp hoàn tiền, nhân điểm thưởng và tặng quà theo giá trị hóa đơn, giúp khách hàng có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu chi tiêu.

Nhiều mặt hàng tiêu dùng được giảm giá trong chương trình khuyến mãi cuối năm của Saigon Co.op, triển khai tại hơn 800 điểm bán trên cả nước. Ảnh: MINH XUÂN

Theo đó, khách hàng thành viên mua sắm trực tiếp tại siêu thị với hóa đơn từ 300.000 đồng được hoàn 5% trên giá trị mua sắm đủ điều kiện, tối đa 30.000 đồng/lần. Mỗi mã thẻ được hưởng ưu đãi tối đa một lần mỗi tuần theo thể lệ chương trình.

Với chuyên trang “30 năm chăm lo bữa cơm Việt”, khách hàng thành viên được nhân ba điểm thưởng khi mua các sản phẩm thuộc nhóm hàng phục vụ bữa ăn gia đình. Chương trình “Bedding Fair” cũng áp dụng ưu đãi giảm giá đến 50% đối với một số sản phẩm chăn, ga, gối, nệm, kết hợp nhân ba điểm thưởng. Các nhóm bánh kẹo, sữa, nước giải khát, trái cây, sản phẩm chăm sóc cá nhân và đồ dùng gia đình tiếp tục được áp dụng mức giá ưu đãi theo danh mục tại từng hệ thống.

Đặc biệt, trong Ngày Thành viên 10-11, Saigon Co.op triển khai chương trình nhân ba điểm thưởng và tặng quà theo giá trị hóa đơn. Khách hàng có hóa đơn đủ điều kiện từ 300.000 đồng được nhận quà là sản phẩm tiêu dùng thiết yếu. Với hóa đơn từ 1 triệu đồng, khách hàng được tặng combo gồm một lốc sữa Yomost cam 4 hộp 170ml và một chai dầu hào bào ngư Maggi 530g hoặc sản phẩm cùng loại, tùy điều kiện áp dụng.

Bên cạnh ưu đãi tại điểm bán, Saigon Co.op đẩy mạnh khuyến mãi trên các kênh mua sắm trực tuyến với nhiều chương trình giảm giá theo khung giờ, mua combo tiết kiệm và mã ưu đãi theo đơn hàng. Các mặt hàng gạo, dầu ăn, gia vị, sản phẩm chăm sóc cá nhân, nước giặt và vệ sinh nhà cửa được đưa vào danh mục khuyến mãi, với mức giảm đến 50% đối với sản phẩm áp dụng.

Riêng chương trình “Tháng tri ân - Mua sắm thả ga”, diễn ra từ ngày 22 đến 28-10, khách hàng mua sắm trực tuyến có đơn hàng từ 800.000 đồng được giảm 55.000 đồng khi sử dụng mã TRIAN55, theo điều kiện chương trình.

Kết hợp kích cầu tiêu dùng với nâng cao trải nghiệm mua sắm

Không chỉ tập trung vào ưu đãi giá, Saigon Co.op còn tổ chức nhiều hoạt động tương tác trực tiếp nhằm tăng sự gắn kết với khách hàng. Trong hai ngày 30 và 31-10, chương trình “Vui hội hóa trang - Quà tặng sẵn sàng” được triển khai tại các siêu thị Co.opmart, Co.opmart Pro và Co.opXtra, với sự phối hợp của Suntory PepsiCo Việt Nam và FrieslandCampina Việt Nam.

Các chương trình ưu đãi được triển khai đa dạng, từ thực phẩm phục vụ bữa ăn gia đình đến hàng gia dụng và sản phẩm chăm sóc cá nhân. Ảnh: MINH XUÂN

Theo thể lệ, mỗi ngày có 30 học sinh, sinh viên và trẻ em đi cùng người thân là khách hàng thành viên được tham gia hóa trang, chụp ảnh tại siêu thị và nhận quà tặng. Hoạt động góp phần tạo thêm không gian trải nghiệm cho các gia đình trong dịp mua sắm cuối tuần.

Cùng với đó, chương trình “Khoảnh khắc tri ân - Cám ơn khách hàng” được tổ chức tại quầy thu ngân. Trong những khung giờ do siêu thị lựa chọn, nhân viên trực tiếp gửi lời cảm ơn và trao phiếu mua hàng trị giá 30.000 đồng cho khách hàng đáp ứng điều kiện. Đây là một trong những hoạt động nhằm chuyển thông điệp tri ân thành quyền lợi cụ thể cho người mua sắm.

Đại diện Saigon Co.op cho biết, mục tiêu của chương trình là giúp khách hàng an tâm lựa chọn hàng hóa chất lượng, giá cả hợp lý và tiếp cận các ưu đãi thiết thực mà không phải mất nhiều thời gian cân nhắc. Để thực hiện, hệ thống đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng, đa dạng hóa hình thức khuyến mãi và gia tăng quyền lợi cho khách hàng thành viên. “Chúng tôi đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng, đa dạng hóa chương trình khuyến mãi và gia tăng quyền lợi khách hàng thành viên trong đợt khuyến mãi này, để khách hàng thực sự cảm nhận được sự tri ân thiết thực của Saigon Co.op”, đại diện đơn vị chia sẻ.

Theo Saigon Co.op, chương trình cũng là hoạt động tri ân hơn 4 triệu khách hàng thành viên đã đồng hành cùng hệ thống trong quá trình phát triển. Việc kết hợp ưu đãi trực tiếp với quyền lợi tích lũy điểm thưởng được kỳ vọng góp phần duy trì sức mua, đồng thời tăng sự gắn bó của khách hàng với hệ thống bán lẻ.

MINH XUÂN