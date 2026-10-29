Saigon Co.op khuấy động mùa mua sắm cuối năm với loạt ưu đãi tri ân

Từ ngày 29-10 đến 11-11, Saigon Co.op triển khai nhiều chương trình giảm giá, tặng quà, tích điểm thành viên, kết hợp hoạt động Halloween tại siêu thị. Chuỗi ưu đãi giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí, đồng thời tạo thêm trải nghiệm mua sắm dịp cuối năm.

Mua sắm kết hợp trải nghiệm lễ hội

Những ngày cuối tháng 10, không khí mua sắm tại nhiều siêu thị Co.opmart trở nên sôi động với các khu vực trang trí Halloween, hoạt động hóa trang, chụp ảnh và nhận quà. Những mô hình bí ngô, phù thủy, mạng nhện cùng các góc check-in thu hút nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đến tham quan, vui chơi và mua sắm.

Tại Co.opmart Cần Thơ, khu vực trang trí Halloween trở thành điểm chụp ảnh của nhiều gia đình. Một số siêu thị khác tổ chức hóa trang, tương tác với khách hàng, giới thiệu sản phẩm và trao quà, góp phần tạo không khí vui tươi tại điểm bán.

Không khí Halloween sôi động tại hệ thống Co.opmart, mang đến thêm trải nghiệm vui chơi, mua sắm cho khách hàng. Ảnh: MINH XUÂN.

Tiếp nối chương trình “30 năm đồng hành - Tri ân triệu niềm tin”, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) triển khai hoạt động “Vui hội hóa trang - Quà tặng sẵn sàng” trong hai ngày 30 và 31-10 tại Co.opmart, Co.opmart Pro và Co.opXtra, phối hợp cùng Suntory PepsiCo Việt Nam và FrieslandCampina Việt Nam.

Theo đó, mỗi ngày, 30 khách hàng đáp ứng điều kiện hóa trang, check-in tại siêu thị và có hóa đơn mua sắm bất kỳ sẽ nhận phần quà gồm hai hộp sữa Yomost 170ml, hộp quà bí mật và móc khóa phiên bản đặc biệt. Chương trình hướng đến trẻ em, học sinh, sinh viên đi cùng người thân là khách hàng thành viên, tạo thêm không gian vui chơi, gắn kết gia đình.

Cùng với hoạt động lễ hội, Saigon Co.op triển khai chương trình tặng bộ bình ly thủy tinh 7 món từ ngày 29-10 đến 11-11. Khách hàng thành viên có tổng giá trị mua sắm tích lũy từ 2,3 triệu đồng, với mỗi hóa đơn từ 400.000 đồng, được nhận quà theo thể lệ. Chương trình áp dụng tại khu tự chọn của Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra và các kênh mua sắm trực tuyến.

Gia tăng ưu đãi, kích thích sức mua

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm cuối năm, Saigon Co.op triển khai chương trình “Xả hàng lớn nhất năm” theo từng nhóm sản phẩm. Ngày 30-10 tập trung vào đồ dùng, may mặc; ngày 31-10 dành cho hóa phẩm; ngày 1-11 áp dụng với thực phẩm công nghệ. Từ ngày 6 đến 8-11, các nhóm hóa phẩm, hàng nhãn riêng và thực phẩm công nghệ tiếp tục được đưa vào chương trình.

Không khí Halloween sôi động tại Co.opmart với các hoạt động hóa trang, giới thiệu sản phẩm và giao lưu cùng khách hàng. Ảnh: MINH XUÂN

Khách hàng có hóa đơn đạt mức chi tiêu theo quy định được mua thêm sản phẩm thuộc danh mục khuyến mãi với giá ưu đãi đặc biệt, tối đa 10 sản phẩm mỗi hóa đơn. Việc phân chia chương trình theo từng ngày giúp người tiêu dùng chủ động lựa chọn thời điểm mua sắm, phù hợp nhu cầu và ngân sách gia đình.

Bên cạnh đó, đến hết ngày 11-11, khách hàng thành viên mua sản phẩm Anlene thuộc danh mục áp dụng được nhận phiếu mua hàng trị giá 50.000 đồng cho mỗi sản phẩm đủ điều kiện, tối đa 3 phiếu trên mỗi mã thẻ. Trên kênh trực tuyến, từ ngày 1 đến 8-11, khách hàng có tổng giá trị mua sắm tích lũy từ 1,5 triệu đồng được nhận phiếu mua hàng điện tử trị giá 60.000 đồng, sử dụng cho đơn hàng từ 300.000 đồng theo thể lệ.

Đáng chú ý, ngày 11-11, chương trình “1.111 điểm thưởng ngày đôi” được triển khai tại Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra và Finelife. Khách hàng thành viên được tặng 11 điểm thưởng tương ứng mỗi 11 điểm mua hàng trên từng hóa đơn. Riêng 11 khách hàng đầu tiên có hóa đơn từ 1 triệu đồng và đáp ứng điều kiện sẽ nhận thêm 1.111 điểm thưởng.

Nhân viên Co.opmart gửi lời cảm ơn đến khách hàng trong chương trình “30 năm đồng hành - Tri ân triệu niềm tin”. Ảnh: MINH XUÂN

Song song các ưu đãi, hoạt động “Khoảnh khắc tri ân - Cám ơn khách hàng” được tổ chức tại siêu thị. Trong những khung giờ được lựa chọn, nhân viên trực tiếp gửi lời cảm ơn và trao phiếu mua hàng trị giá 30.000 đồng cho khách đang thanh toán, áp dụng đối với hàng nhãn riêng Co.op theo thể lệ.

Bà Hồng Nga, khách hàng tại khu vực Tân Phú (TPHCM), cho biết khá bất ngờ khi nhiều chương trình giảm giá, tặng quà và tích điểm được triển khai cùng thời điểm. Nhận thấy nhiều mặt hàng có giá phù hợp, bà tranh thủ mua thêm những sản phẩm gia đình đang cần để tiết kiệm chi phí.

Việc kết hợp giảm giá, quà tặng, tích điểm và hoạt động trải nghiệm cho thấy nỗ lực của Saigon Co.op trong thu hút, giữ chân khách hàng. Trong bối cảnh thị trường bước vào cao điểm tiêu dùng cuối năm, chuỗi chương trình còn góp phần thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt, duy trì sức mua và tăng sức cạnh tranh của hệ thống bán lẻ trong nước.

MINH XUÂN