Co.opmart đạt Thương hiệu Quốc gia 2026, ghi dấu 30 năm phụng sự người tiêu dùng Việt

Hệ thống siêu thị Co.opmart được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình 30 năm phát triển. Danh hiệu ghi nhận những nỗ lực nâng cao chất lượng hàng hóa, đổi mới hoạt động bán lẻ, đồng hành cùng hàng Việt và xây dựng niềm tin với người tiêu dùng của Saigon Co.op.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, đại diện đơn vị tham dự Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026. Ảnh: MINH XUÂN

Ngày 16-10, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026, với chủ đề “Dòng chảy thương hiệu Việt”. Trong số 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp được công nhận, hệ thống siêu thị Co.opmart thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, đại diện đơn vị đón nhận danh hiệu tại buổi lễ.

Đây là dấu mốc đặc biệt khi Co.opmart tròn 30 năm hình thành và phát triển (1996-2026), đồng thời tiếp nối những thành tích của Saigon Co.op trong xây dựng thương hiệu bán lẻ Việt Nam.

30 năm xây dựng niềm tin với người tiêu dùng

Theo Quyết định số 2136/QĐ-BCT ngày 29-8-2026 của Bộ Công Thương, hệ thống siêu thị Co.opmart của Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Cống Quỳnh, đơn vị trực thuộc Saigon Co.op, được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026.

Đại diện Saigon Co.op nhận danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026. Ảnh MINH XUÂN

Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại dài hạn của Chính phủ, do Bộ Công Thương chủ trì, nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu Việt Nam dựa trên ba giá trị cốt lõi: Chất lượng, Đổi mới sáng tạo và Năng lực tiên phong. Việc Co.opmart được công nhận trong kỳ xét chọn lần thứ 10 tiếp tục ghi nhận những nỗ lực duy trì chất lượng hàng hóa, dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh của thương hiệu bán lẻ Việt.

Ra đời năm 1996 với siêu thị Co.opmart Cống Quỳnh đầu tiên tại TPHCM, Co.opmart từng bước mở rộng mạng lưới, trở thành địa chỉ mua sắm quen thuộc của nhiều thế hệ người tiêu dùng. Trong suốt quá trình phát triển, hệ thống không chỉ cung ứng hàng hóa thiết yếu mà còn tham gia bình ổn thị trường, kết nối sản xuất với tiêu dùng, tạo đầu ra cho hàng Việt và thúc đẩy tiêu dùng có trách nhiệm.

Đáng chú ý, Saigon Co.op từng bước đưa các yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc vào hoạt động phân phối. Các chương trình như Tick xanh trách nhiệm, Tiêu dùng xanh cùng việc phát triển hàng nhãn riêng góp phần nâng cao tiêu chuẩn hàng hóa, tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp trong nước mở rộng thị trường.

Song song với hoạt động kinh doanh, Saigon Co.op duy trì nhiều chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng và khuyến khích lối sống thân thiện với môi trường. Những hoạt động này góp phần định hình giá trị của thương hiệu bán lẻ Việt gắn với trách nhiệm xã hội, trong đó lợi ích người tiêu dùng luôn được đặt ở vị trí trung tâm.

Năm 2026 cũng ghi nhận nhiều dấu ấn của Saigon Co.op. Ngày 13-10, đơn vị được vinh danh với hai danh hiệu “Doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu năm 2026” và “Thương hiệu Vàng TPHCM năm 2026”. Trước đó, tại Giải thưởng Bán lẻ châu Á 2026 tổ chức ở Singapore, Saigon Co.op nhận hai giải thưởng “Nhà bán lẻ nội địa của năm - Việt Nam” và “Thương hiệu Hàng nhãn riêng của năm - Việt Nam”.

Những ghi nhận liên tiếp trong năm kỷ niệm 30 năm Co.opmart cho thấy quá trình phát triển thương hiệu không chỉ gắn với quy mô hệ thống mà còn với khả năng đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ và duy trì sự gắn bó với người tiêu dùng. Đây cũng là nền tảng để Saigon Co.op tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống bán lẻ Việt trong kết nối chuỗi cung ứng và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa trong nước.

Tri ân khách hàng, tiếp tục nâng chất lượng phục vụ

Nhân dịp Co.opmart đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026, Saigon Co.op triển khai chương trình “Mừng Co.opmart đạt Thương hiệu Quốc gia 2026 - Tặng ngàn điểm thưởng” nhằm tri ân khách hàng đã đồng hành cùng hệ thống.

Theo đó, từ ngày 16 đến 18-10, khách hàng thành viên có hóa đơn mua sắm từ 500.000 đồng tại Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra và Co.op Online được tặng 150 điểm thưởng theo điều kiện chương trình. Hoạt động được triển khai trong thời điểm thị trường bán lẻ bước vào mùa mua sắm cuối năm, góp phần gia tăng quyền lợi cho khách hàng và kích cầu tiêu dùng.

Tuy nhiên, giá trị lâu dài mà Saigon Co.op hướng đến không chỉ nằm ở các chương trình ưu đãi. Trong bối cảnh thị trường bán lẻ cạnh tranh ngày càng mạnh, doanh nghiệp tiếp tục chú trọng chất lượng hàng hóa, cải thiện trải nghiệm mua sắm, mở rộng tiện ích và phát triển các kênh phân phối phù hợp với nhu cầu tiêu dùng mới.

Cùng với đó, việc duy trì vai trò cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng tiếp tục là một trong những định hướng quan trọng của Saigon Co.op. Thông qua hệ thống phân phối, doanh nghiệp góp phần mở rộng thị trường cho sản phẩm trong nước, hỗ trợ nhà cung cấp nâng cao chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn bán lẻ hiện đại.

Từ siêu thị Co.opmart Cống Quỳnh đầu tiên đến danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026, hành trình 30 năm của Co.opmart gắn với quá trình xây dựng niềm tin, thích ứng với thị trường và nâng cao trách nhiệm phục vụ cộng đồng. Danh hiệu lần này không chỉ ghi nhận chặng đường đã qua mà còn tạo thêm động lực để Saigon Co.op tiếp tục đổi mới, nâng sức cạnh tranh và phát huy vai trò của thương hiệu bán lẻ Việt trong giai đoạn phát triển mới.

MINH XUÂN