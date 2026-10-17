Vinamilk xuất sắc đạt thương hiệu quốc gia 18 năm liền

Tối ngày 16-10, Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Vinamilk là doanh nghiệp xuất sắc được vinh danh năm thứ 18 liên tiếp, với hàng trăm loại sản phẩm (SKUs) đạt danh hiệu danh giá này.

Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc điều hành Marketing Vinamilk, đón nhận danh hiệu Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 (Ảnh: Minh Anh)

18 năm liên tiếp góp mặt trong hành trình nâng tầm thương hiệu Việt

Thương hiệu Quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại dài hạn của Chính phủ, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế. Qua 9 kỳ xét chọn trong 18 năm liên tiếp, Vinamilk tiếp tục được công nhận Thương hiệu Quốc gia năm 2026 với 12 dòng sản phẩm chủ lực, đại diện cho hàng trăm sản phẩm đang phân phối trong nước và quốc tế.

Các dòng sản phẩm được vinh danh gồm sữa bột Dielac, Optimum, Sure Prevent Gold, Sure Diacerna; sữa tươi Vinamilk 100%; sữa đặc Ông Thọ, Ngôi Sao Phương Nam; sữa chua uống Probi, SuSu; các sản phẩm Vinamilk Green Farm; sữa chua ăn và sữa hạt Vinamilk.

Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc Điều hành Marketing Vinamilk, cho rằng việc tiếp tục được công nhận Thương hiệu Quốc gia năm 2026 là sự ghi nhận những nỗ lực nâng cao chất lượng, đổi mới sáng tạo và xây dựng uy tín thương hiệu suốt 50 năm qua. Theo ông, niềm tin của người tiêu dùng là tài sản lớn nhất của thương hiệu, được bồi đắp từ chất lượng sản phẩm, sự đổi mới và trải nghiệm tích cực qua nhiều thế hệ.

Theo Bộ Công Thương, các doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2026 có tổng doanh thu hơn 2,5 triệu tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu trên 262.000 tỷ đồng, đóng góp ngân sách hơn 133.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho trên 760.000 lao động trong năm 2025. Theo Brand Finance, giá trị Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026 đạt 462,279 tỷ USD, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32 trong 193 quốc gia được đánh giá.

Trong đó, Vinamilk là đại diện duy nhất của Việt Nam thuộc Top 10 thương hiệu sữa giá trị nhất toàn cầu năm 2026, đồng thời nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới về sức mạnh thương hiệu thực phẩm. Sản phẩm Vinamilk hiện diện tại 67 quốc gia và vùng lãnh thổ, với kim ngạch xuất khẩu lũy kế vượt 3,9 tỷ USD.

Gian hàng Vinamilk tại sự kiện thu hút các đại biểu đến tham quan, tìm hiểu về những sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia năm 2026 (Ảnh: Minh Anh)

Đổi đổi mới sáng tạo nâng tầm thương hiệu quốc gia

Một trong những điểm đáng chú ý của Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026 là việc nâng trọng số đánh giá đối với nhóm tiêu chí “Đổi mới sáng tạo” từ 180 lên 300 điểm, tương đương 30% tổng số điểm xét chọn.

Theo Bộ Công Thương, sự điều chỉnh này phản ánh yêu cầu mới đối với doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt: năng lực cạnh tranh không còn chỉ đến từ chất lượng sản phẩm hay quy mô thị trường, mà còn được quyết định bởi khả năng nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới liên tục.

Nếu xem đây là một “bài kiểm tra” về năng lực đổi mới của doanh nghiệp, thì hàng trăm loại sản phẩm được vinh danh của Vinamilk chính là kết quả của một hành trình nâng chuẩn đã được theo đuổi bền bỉ trong nhiều năm qua.

Hành trình “50 năm - không ngừng nâng chuẩn” giúp Vinamilk giữ vững niềm tin người tiêu dùng và danh hiệu Thương hiệu quốc gia suốt 18 năm qua (Ảnh: Minh Anh)

“Lấy tiêu chuẩn cao nhất của thế giới để chúng ta tiến tới. Làm cái gì cũng phải làm tới nơi tới chốn, không nửa vời. Tiêu chuẩn của thực phẩm có nhiều mức độ: an toàn, hơn an toàn và an toàn cao nhất. Vinamilk lấy mức độ an toàn cao nhất. Có những tiêu chuẩn đòi hỏi mức đầu tư cả nghìn tỷ đồng, Vinamilk vẫn làm”, bà Mai Kiều Liên, Anh hùng Lao động, Tổng giám đốc Vinamilk, nhấn mạnh.

Tinh thần ấy được thể hiện từ những quyết định đầu tư dài hạn, thậm chí chấp nhận đánh đổi hiệu quả kinh doanh trong ngắn hạn để xây dựng những nền tảng phát triển bền vững hơn cho tương lai. Đầu thập niên 1990 - khi ngành chăn nuôi bò sữa Việt Nam còn rất nhỏ bé - Vinamilk đã tự đặt cho mình mục tiêu tự chủ vùng nguyên liệu sữa tươi trong nước. Không chỉ mở rộng về quy mô, doanh nghiệp từng bước nâng cấp vùng nguyên liệu theo các chuẩn mực cao nhất của thế giới. Đến nay, doanh nghiệp có 15 trang trại, trong đó 13 trang trại đạt Global S.L.P. và ISO 9001:2015; hai trang trại đạt chuẩn EU Organic.

Từ tầm nhìn tự chủ nguồn nguyên liệu sữa tươi trong nước, đến nay, Vinamilk đã có 15 trang trại đạt các chuẩn mực quốc tế như Global S.L.P., ISO 9001:2015, EU Organic (Ảnh: Minh Anh)

Tinh thần không ngừng nâng chuẩn còn thể hiện qua đổi mới sản phẩm. Vinamilk tiên phong phát triển dòng sữa bột trẻ em Optimum Gold và Optimum Colos chứa 6 HMO, nhóm dưỡng chất có trong sữa mẹ, hỗ trợ hệ tiêu hóa và miễn dịch của trẻ. Chưa đầy 2 năm sau, doanh nghiệp tiếp tục ra mắt Optimum A2 Pro+ với công thức kết hợp đạm A2, 6 HMO, MFGM và DHA, được vinh danh “Sữa tốt nhất dành cho trẻ em” tại World Dairy Innovation Awards 2026.

Với 18 năm liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia, Vinamilk tiếp tục lấy chất lượng, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ làm nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

MINH PHÚC