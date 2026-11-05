Vinamilk Optimum Gold được vinh danh Thương hiệu của năm tại Anh

Vinamilk Optimum Gold vừa được vinh danh “Thương hiệu của năm” tại Lễ trao giải Thương hiệu Thế giới 2026 - 2027 (World Branding Awards) diễn ra ở Vương quốc Anh. Đây là đại diện duy nhất của Việt Nam nhận giải ở hạng mục sữa công thức trẻ em, ghi nhận uy tín thương hiệu và những nỗ lực đổi mới sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk.

Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc Điều hành Marketing Vinamilk, nhận giải thưởng từ ông Richard Rowles, Chủ tịch World Branding Forum, tại Vương quốc Anh. Ảnh: DESMOND LIU

Vinamilk Optimum Gold khẳng định uy tín thương hiệu Việt

Ngày 3-11, tại Cung điện Hampton Court (Vương quốc Anh), Vinamilk Optimum Gold được trao danh hiệu “Thương hiệu của năm” (Brand of the Year) ở hạng mục sữa công thức trẻ em (Infant Formula) dành cho thị trường Việt Nam, trong khuôn khổ World Branding Awards 2026 - 2027.

Giải thưởng do Diễn đàn Thương hiệu Thế giới (World Branding Forum - WBF), tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại London, tổ chức nhằm tôn vinh những thương hiệu nổi bật trên toàn cầu. Kết quả được xác định dựa trên ba yếu tố: định giá thương hiệu (30%), nghiên cứu thị trường và người tiêu dùng (40%), bình chọn công khai (30%). Trong đó, các yếu tố liên quan trực tiếp đến người tiêu dùng chiếm 70% trọng số đánh giá.

Ông Richard Rowles, Chủ tịch World Branding Forum, nhận định sữa công thức trẻ em là một trong những hạng mục có yêu cầu đánh giá khắt khe, bởi lựa chọn sản phẩm liên quan trực tiếp đến sự phát triển của trẻ. Theo ông, Vinamilk Optimum Gold được vinh danh nhờ đáp ứng các tiêu chí về nền tảng khoa học, sức mạnh thương mại và sự ủng hộ từ phụ huynh, thay vì chỉ dựa trên mức độ phổ biến của thương hiệu.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc và tính minh bạch của sản phẩm dinh dưỡng, giải thưởng ghi nhận quá trình đầu tư nghiên cứu, cải tiến sản phẩm và xây dựng uy tín thương hiệu của Vinamilk.

Vinamilk Optimum Gold tiên phong ứng dụng công thức 6 HMO

Cùng với xây dựng thương hiệu, Vinamilk tập trung ứng dụng tiến bộ khoa học vào phát triển sản phẩm, đặc biệt trong lĩnh vực dinh dưỡng trẻ em. Tháng 11-2024, doanh nghiệp giới thiệu Vinamilk Optimum Gold với công thức chứa phức hợp 6 HMO (Human Milk Oligosaccharides), trở thành sản phẩm sữa công thức đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng phức hợp này, theo thông tin từ Vinamilk.

HMO là nhóm dưỡng chất hiện diện tự nhiên trong sữa mẹ, có vai trò nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, góp phần hỗ trợ hệ tiêu hóa và hàng rào bảo vệ tự nhiên của trẻ. Điểm nổi bật của công thức là sự kết hợp đồng thời DFL và 3-FL, hai loại HMO trước đây thường xuất hiện riêng lẻ trong các công thức sữa.

Bên cạnh phức hợp 6 HMO, Vinamilk Optimum Gold còn bổ sung đạm whey giàu alpha-Lactalbumin, 2 tỷ lợi khuẩn BB-12™ và LGG™, kết hợp chất xơ hòa tan GOS/FOS, hướng đến hỗ trợ tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng.

Sản phẩm Vinamilk Optimum được trưng bày tại World Branding Awards 2026 - 2027 ở Vương quốc Anh. Ảnh: DESMOND LIU

Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc Điều hành Marketing Vinamilk, cho biết giải thưởng là niềm tự hào của doanh nghiệp và ngành dinh dưỡng Việt Nam. Theo ông, những cải tiến sản phẩm đều xuất phát từ mong muốn hỗ trợ phụ huynh tốt hơn trong hành trình chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. “Chính câu hỏi làm thế nào để hỗ trợ cha mẹ tốt hơn trong hành trình nuôi con đã thôi thúc chúng tôi không ngừng nghiên cứu, ứng dụng những tiến bộ dinh dưỡng tiên tiến trên thế giới, trong đó có công thức đột phá chứa 6 HMO”, ông Nguyễn Quang Trí chia sẻ.

Bên cạnh cải tiến công thức, Vinamilk chú trọng nâng cao tiêu chuẩn an toàn thông qua kiểm nghiệm độc lập tại Clean Label Project (Hoa Kỳ). Chương trình đánh giá các chỉ tiêu liên quan đến chất gây ô nhiễm tiềm ẩn, với phạm vi kiểm nghiệm mở rộng so với yêu cầu an toàn thực phẩm bắt buộc của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA). Những nỗ lực này góp phần mang lại các ghi nhận về an toàn và độ tinh khiết như First 1,000 Day Promise và Purity Award, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của phụ huynh đối với sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ.

Theo ông Nguyễn Quang Trí, việc nghiên cứu các giải pháp dinh dưỡng lấy cảm hứng từ sữa mẹ còn hướng đến hỗ trợ những gia đình gặp khó khăn trong việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Với công thức 6 HMO, doanh nghiệp kỳ vọng mang đến thêm lựa chọn dinh dưỡng phù hợp, giúp phụ huynh an tâm hơn trong quá trình chăm sóc trẻ.

Giải thưởng đến vào năm Vinamilk kỷ niệm 50 năm thành lập, đánh dấu thêm bước phát triển của thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế. Hiện sản phẩm của doanh nghiệp đã hiện diện tại 67 quốc gia và vùng lãnh thổ, với danh mục hơn 350 sản phẩm.

Từ đầu tư nghiên cứu, ứng dụng công nghệ dinh dưỡng đến nâng cao tiêu chuẩn kiểm nghiệm, Vinamilk tiếp tục củng cố năng lực cạnh tranh trong phân khúc dinh dưỡng trẻ em. Danh hiệu “Thương hiệu của năm” dành cho Vinamilk Optimum Gold ghi nhận những nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng và xây dựng niềm tin của người tiêu dùng đối với thương hiệu Việt.

MINH PHÚC