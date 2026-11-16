Saigon Co.op giảm giá đến 50%, lan tỏa văn hóa mua sắm xanh

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, Saigon Co.op triển khai chương trình giảm giá đến 50% cho hàng ngàn sản phẩm thiết yếu, ưu tiên hàng Việt và nông sản trong nước. Cùng với kích cầu mua sắm cuối năm, hệ thống bán lẻ này tiếp tục khuyến khích khách hàng hạn chế sử dụng túi ni lông, hướng đến hình thành văn hóa tiêu dùng xanh.

Saigon Co.op triển khai nhiều chương trình ưu đãi hàng Việt, trong đó nhóm nông sản được giảm giá 15%–20% dịp Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày 16-11, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) cho biết, chương trình “Mừng Ngày Văn hóa Việt Nam – Sale đỉnh sắm thả ga” đang được triển khai trên toàn hệ thống, kéo dài đến ngày 25-11. Hoạt động kết hợp các chương trình ưu đãi hàng Việt với giải pháp khuyến khích tiêu dùng tiết kiệm, thân thiện môi trường, góp phần kích cầu thị trường bán lẻ trong những tháng cuối năm.

Tôn vinh hàng Việt, kích cầu mua sắm cuối năm

Theo Saigon Co.op, chương trình được triển khai đồng loạt tại các hệ thống Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Finelife, Cheers và nền tảng Co.op Online. Hàng ngàn sản phẩm thiết yếu, từ thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến đến hàng tiêu dùng và đồ gia dụng được áp dụng các mức ưu đãi, giúp người dân tiết kiệm chi phí sinh hoạt.

Saigon Co.op triển khai nhiều chương trình ưu đãi hàng Việt, trong đó nhóm nông sản được giảm giá 15%–20% dịp Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: QUANG ĐỊNH

Điểm nhấn của chương trình là ưu tiên các mặt hàng sản xuất trong nước, đặc biệt là nông sản Việt và sản phẩm phục vụ bữa ăn gia đình. Thông qua hệ thống phân phối, Saigon Co.op tạo thêm cơ hội để hàng Việt tiếp cận người tiêu dùng, đồng thời hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà cung cấp trong nước.

Bên cạnh hàng hóa từ các nhà cung cấp, Saigon Co.op tiếp tục phát triển nhóm hàng nhãn riêng nhằm đa dạng lựa chọn và đáp ứng nhu cầu mua sắm tiết kiệm. Danh mục trải rộng từ thực phẩm, gia vị đến đồ dùng gia đình và sản phẩm thân thiện môi trường. Đây cũng là nhóm hàng giúp Saigon Co.op được vinh danh với giải thưởng “Thương hiệu hàng nhãn riêng của năm” tại Giải thưởng Bán lẻ châu Á 2026.

Hoạt động kích cầu còn được mở rộng thông qua các chương trình ưu đãi thành viên và hưởng ứng “Vibrant HCMC – Shopping Season”, kéo dài đến đầu tháng 2-2027. Việc kết hợp nhiều chương trình khuyến mãi trong cùng giai đoạn giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp sản xuất trong nước mở rộng tiêu thụ hàng hóa.

Theo định hướng của Saigon Co.op, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp giới thiệu sản phẩm và kích cầu mua sắm mà còn góp phần tôn vinh giá trị hàng Việt trong đời sống hiện đại. Từ lựa chọn thực phẩm cho bữa cơm gia đình đến ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, văn hóa tiêu dùng được hình thành qua những quyết định mua sắm hàng ngày.

Khuyến khích khách hàng giảm sử dụng túi ni lông

Song song với hoạt động kích cầu, Saigon Co.op tiếp tục triển khai các giải pháp giảm sử dụng túi ni lông, khuyến khích khách hàng chuyển sang những hình thức đóng gói thân thiện môi trường.

Sau hơn một tháng triển khai chương trình khuyến khích sử dụng túi tái sử dụng, hệ thống ghi nhận khoảng 10.000 lượt khách sử dụng túi môi trường Co.opmart khi mua sắm. Cùng với đó, các khu vực tự đóng gói hàng hóa bằng thùng carton thu hút trung bình 1.000–1.200 lượt khách mỗi ngày.

Saigon Co.op khuyến khích khách hàng sử dụng túi tái sử dụng khi mua sắm, góp phần hạn chế rác thải nhựa. Ảnh MINH XUÂN

Những con số này phản ánh sự hưởng ứng của người tiêu dùng đối với các giải pháp thay thế túi ni lông. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào bao bì dùng một lần, nhiều khách hàng đã chủ động mang túi cá nhân hoặc lựa chọn thùng carton để đóng gói hàng hóa sau khi thanh toán.

Để tiếp tục duy trì thói quen này, Saigon Co.op triển khai chương trình “Đến Co.op – Sắm xanh nhẹ ví” đến hết ngày 31-12-2026. Điểm đáng chú ý là chương trình gắn trực tiếp hành động bảo vệ môi trường với quyền lợi của khách hàng thành viên thông qua chính sách tích điểm thưởng.

Theo đó, khách hàng đáp ứng điều kiện về giá trị hóa đơn, sử dụng túi cá nhân hoặc túi tái sử dụng và không nhận túi ni lông từ thu ngân sẽ được cộng điểm thưởng vào tài khoản thành viên. Cách làm này tạo thêm động lực để người tiêu dùng thay đổi hành vi, đồng thời khuyến khích duy trì thói quen mua sắm xanh thay vì chỉ hưởng ứng trong những đợt vận động ngắn hạn.

Việc bố trí khu vực đóng gói bằng thùng carton cũng giúp khách hàng có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu mua sắm. Khi các giải pháp thay thế được triển khai ngay tại điểm bán, người tiêu dùng có điều kiện thực hiện hành động bảo vệ môi trường một cách thuận tiện hơn.

Sau 30 năm phát triển, Saigon Co.op tiếp tục gắn hoạt động kinh doanh với định hướng tiêu dùng bền vững, kết hợp hỗ trợ tiêu thụ hàng Việt, chăm lo quyền lợi khách hàng và giảm rác thải nhựa. Từ lựa chọn nông sản trong nước đến sử dụng túi tái sử dụng khi đi siêu thị, những hành động nhỏ đang góp phần hình thành văn hóa tiêu dùng tiết kiệm, có trách nhiệm với môi trường.

Saigon Co.op triển khai nhiều chương trình ưu đãi hàng Việt, trong đó nhóm nông sản được giảm giá 15%–20% dịp Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: QUANG ĐỊNH

Hàng ngàn sản phẩm giảm giá đến 50% tại Saigon Co.op Từ nay đến ngày 25-11, Saigon Co.op triển khai chương trình “Mừng Ngày Văn hóa Việt Nam – Sale đỉnh sắm thả ga”, giảm giá đến 50% cho hàng ngàn sản phẩm thiết yếu, kết hợp ưu đãi mua hàng và tích điểm thành viên. Nhóm thực phẩm gồm gạo ST25, dầu ăn, nước mắm, sữa, thực phẩm chế biến và đồ gia dụng giảm đến 40%, kèm ưu đãi mua 3 tặng 1. Rau củ, trái cây, thịt và thủy hải sản trong chương trình “Nông sản Việt – Tự hào trái ngọt” giảm 15%–20%. Hàng nhãn riêng Co.op giảm đến 50% hoặc mua 2 tặng 1. Trong chương trình “Vibrant HCMC – Shopping Season”, nhiều sản phẩm chăm sóc gia đình, thực phẩm và gia vị được áp dụng ưu đãi mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1 hoặc giảm giá trực tiếp. Từ ngày 23 đến 25-11, khách hàng thành viên có hóa đơn trên 400.000 đồng tại các hệ thống áp dụng được tặng 100 điểm thưởng. Riêng chương trình “Đến Co.op – Sắm xanh nhẹ ví” kéo dài đến 31-12, khách hàng có hóa đơn từ 300.000 đồng, sử dụng túi tái sử dụng và không nhận túi ni lông được tặng 30 điểm, tương đương 6.000 đồng.

MINH XUÂN