Bà Mai Kiều Liên ba năm liên tiếp vào Top 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á

Ngày 3-11, tại Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 diễn ra ở TPHCM, bà Mai Kiều Liên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng Lao động, Tổng Giám đốc Vinamilk, đón nhận hai danh hiệu của Fortune dành cho cá nhân và doanh nghiệp. Bà tiếp tục được vinh danh trong Top 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm thứ ba liên tiếp, trong khi Vinamilk duy trì vị thế trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á.

Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 quy tụ lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế và đại diện các tập đoàn hàng đầu khu vực, thảo luận về những chuyển dịch kinh tế toàn cầu, động lực tăng trưởng mới và tương lai doanh nghiệp Đông Nam Á.

Tại sự kiện, bà Mai Kiều Liên được Fortune vinh danh trong danh sách 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á (Most Powerful Women Asia), đồng thời Vinamilk tiếp tục góp mặt trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Fortune Southeast Asia 500). Hai ghi nhận trong năm Vinamilk kỷ niệm 50 năm thành lập cho thấy dấu ấn của người lãnh đạo gắn liền với năng lực phát triển của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Bà Mai Kiều Liên là nữ lãnh đạo doanh nghiệp duy nhất của Việt Nam ba năm liên tiếp được Fortune vinh danh trong Top 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á. Ảnh: BTC

Dấu ấn nữ lãnh đạo Việt Nam trên trường quốc tế

Trong bảng xếp hạng Most Powerful Women Asia 2026, bà Mai Kiều Liên đứng thứ 71, tăng hai bậc so với năm 2025 và bốn bậc so với năm 2024. Đây là năm thứ ba liên tiếp bà góp mặt trong danh sách thường niên của Fortune, bên cạnh những nữ lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực tài chính, công nghệ, sản xuất, bán lẻ và hàng tiêu dùng tại châu Á.

Danh sách năm nay quy tụ 100 nữ lãnh đạo đến từ 14 thị trường, gồm các nhà sáng lập, CEO và lãnh đạo cấp cao có sức ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi quốc gia, ngành nghề. Fortune đánh giá ứng viên dựa trên quy mô, hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, năng lực đổi mới, tầm ảnh hưởng, quá trình phát triển sự nghiệp và đóng góp xã hội.

Bà Mai Kiều Liên (áo hồng) cùng những lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực tài chính, công nghệ, sản xuất, bán lẻ và hàng tiêu dùng tại châu Á

Trong phần giới thiệu, Fortune nhấn mạnh hành trình gần nửa thế kỷ gắn bó với Vinamilk của bà Mai Kiều Liên, từ kỹ sư ngành sữa năm 1976 đến vị trí Tổng Giám đốc từ năm 1992. Là một trong những CEO có thời gian điều hành lâu năm nhất Việt Nam, bà đã dẫn dắt Vinamilk qua nhiều giai đoạn chuyển đổi quan trọng, từ cổ phần hóa, niêm yết trên thị trường chứng khoán đến mở rộng kinh doanh quốc tế.

Dấu ấn của bà còn thể hiện ở khả năng duy trì sức cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới qua nhiều chu kỳ phát triển. Từ những nhà máy sữa đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất, Vinamilk từng bước xây dựng hệ thống sản xuất hiện đại, phát triển vùng nguyên liệu, làm chủ công nghệ và đưa sản phẩm Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Xuyên suốt hành trình ấy, bà Mai Kiều Liên nhất quán quan điểm chất lượng là nền tảng của ngành thực phẩm, dinh dưỡng. Tư duy lấy người tiêu dùng làm trung tâm, đầu tư dài hạn cho công nghệ và nguồn nhân lực đã góp phần định hình văn hóa, chiến lược phát triển của Vinamilk.

Ở tuổi 50, Vinamilk tiếp tục chuyển mình thông qua tái định vị thương hiệu, đổi mới sản phẩm, ứng dụng công nghệ và phát triển bền vững. Đây cũng là minh chứng cho tư duy lãnh đạo xuyên suốt của bà Mai Kiều Liên: doanh nghiệp muốn đi xa phải không ngừng nâng chuẩn, chủ động thích ứng và tạo ra giá trị mới.

Bên cạnh hoạt động vinh danh, bà Mai Kiều Liên tham dự các phiên thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500, trao đổi về những xu hướng định hình tương lai kinh tế châu Á. Nội dung tập trung vào cơ hội, thách thức trước biến động địa chính trị, kinh tế, sự phát triển công nghệ và dịch chuyển các trung tâm ảnh hưởng kinh tế.

Đặc biệt, chương trình dành không gian để cộng đồng Fortune Most Powerful Women Asia chia sẻ vai trò của nữ lãnh đạo trong xây dựng quan hệ hợp tác, mở rộng tầm ảnh hưởng và dẫn dắt doanh nghiệp. Sự hiện diện của bà Mai Kiều Liên tiếp tục khẳng định vị thế nữ doanh nhân Việt Nam trong cộng đồng lãnh đạo khu vực.

Vinamilk giữ vững vị thế trong Top 500 doanh nghiệp Đông Nam Á

Cùng với ghi nhận dành cho người đứng đầu, Vinamilk tiếp tục được Fortune xếp thứ 164 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2026. Đây là năm thứ ba liên tiếp Vinamilk góp mặt trong Fortune Southeast Asia 500, đồng thời là đại diện duy nhất của ngành sữa Việt Nam duy trì sự hiện diện kể từ khi bảng xếp hạng được công bố năm 2024.

Fortune Southeast Asia 500 xếp hạng doanh nghiệp dựa trên doanh thu, phản ánh quy mô hoạt động và vị thế trong nền kinh tế khu vực. Năm 2026, ngưỡng doanh thu tối thiểu để góp mặt trong danh sách tăng 26%, cho thấy mức độ cạnh tranh ngày càng cao.

Trong bảng xếp hạng có sự hiện diện nổi bật của các tập đoàn năng lượng, tài chính và công nghiệp, việc Vinamilk duy trì vị trí là ghi nhận đáng chú ý về quy mô và năng lực hoạt động của một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, dinh dưỡng.

Sau 50 năm phát triển, Vinamilk sở hữu hệ thống 16 nhà máy và 15 trang trại trong và ngoài nước, với sản phẩm hiện diện tại 67 quốc gia và vùng lãnh thổ. Doanh nghiệp đứng thứ 36 thế giới về doanh thu ngành sữa, đồng thời được Brand Finance đánh giá là thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu.

Từ tái định vị thương hiệu, phát triển sản phẩm dinh dưỡng theo xu hướng mới đến hiện đại hóa sản xuất và mở rộng thị trường quốc tế, Vinamilk đang tạo thêm động lực tăng trưởng, hướng tới phát triển bền vững. Hai danh hiệu Fortune mang ý nghĩa đặc biệt khi Vinamilk bước qua cột mốc nửa thế kỷ. Nếu Most Powerful Women Asia ghi nhận năng lực và tầm ảnh hưởng của người lãnh đạo, Fortune Southeast Asia 500 phản ánh quy mô, vị thế doanh nghiệp được xây dựng qua nhiều thế hệ.

MINH PHÚC