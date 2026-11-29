Sự phát triển nhanh của các khu công nghiệp, khu đô thị sau sắp xếp địa giới hành chính đang mở ra dư địa tăng trưởng cho thị trường bán lẻ. Đón đầu xu hướng này, Saigon Co.op đẩy mạnh phát triển mạng lưới phân phối, gắn mở rộng thị trường với kết nối tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương siêu thị Co.opmart Thủ Thừa. Ảnh: MINH XUÂN

Đón đầu nhu cầu phát triển hạ tầng thương mại

Ngày 29-11, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) khai trương Co.opmart Thủ Thừa tại khu đô thị Agora City, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh. Đây là siêu thị Co.opmart thứ ba tại tỉnh Tây Ninh.

Các đại biểu tham quan khu vực kinh doanh trái cây tại Co.opmart Thủ Thừa. Ảnh: MINH XUÂN

Với quy mô gần 2.000m², nằm trên tuyến ĐT818, liền kề trung tâm hành chính xã Thủ Thừa và kết nối với các khu công nghiệp, khu dân cư, Co.opmart Thủ Thừa được phát triển theo mô hình kết hợp mua sắm, ăn uống và vui chơi dành cho trẻ em. Ngành hàng thực phẩm tươi sống được chú trọng đầu tư, đa dạng nguồn cung thịt, cá, trái cây, rau củ quả, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của các gia đình.

Việc đưa Co.opmart Thủ Thừa vào hoạt động diễn ra trong bối cảnh Tây Ninh đang có tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư khá cao sau mở rộng địa giới hành chính. Theo ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, tỉnh có nhiều lợi thế về kết nối vùng, quỹ đất, hạ tầng giao thông, hệ thống khu công nghiệp và nguồn lao động. Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 10,3%; chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng 15,03%. Đến ngày 26-11, thu ngân sách nhà nước đạt gần 63.000 tỷ đồng, tăng 28,8% so với cùng kỳ.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại lễ khai trương Co.opmart Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: MINH XUÂN

Toàn tỉnh hiện có 2.163 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 27,2 tỷ USD và 3.259 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 813.000 tỷ đồng. Sự phát triển của các khu công nghiệp, khu dân cư kéo theo nhu cầu đầu tư hạ tầng thương mại, dịch vụ phục vụ người dân và người lao động. “Việc Co.opmart Thủ Thừa đi vào hoạt động không chỉ tạo thêm địa điểm mua sắm thuận tiện cho người dân trong xã và khu vực lân cận, mà còn mở thêm một kênh tiêu thụ cho các cơ sở sản xuất, hợp tác xã và hộ kinh doanh của tỉnh, góp phần phát triển thương mại, dịch vụ tại địa phương”, ông Huỳnh Văn Sơn nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cũng đề nghị Saigon Co.op tăng cường kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trên địa bàn; chủ động thông tin về tiêu chuẩn chất lượng, quy cách đóng gói, điều kiện cung ứng để đưa nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của địa phương vào hệ thống phân phối.

Nâng chất lượng mạng lưới bán lẻ

Sau 30 năm phát triển thương hiệu Co.opmart, cùng với mở rộng mạng lưới phân phối, Saigon Co.op đang từng bước đổi mới mô hình kinh doanh, phương thức quản trị và vận hành nhằm thích ứng với sự thay đổi hành vi tiêu dùng và áp lực cạnh tranh trên thị trường bán lẻ.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết, việc đưa Co.opmart Thủ Thừa vào hoạt động là bước đi cụ thể hóa định hướng phát triển của đơn vị trong giai đoạn mới, đưa hệ thống bán lẻ hiện đại đến các địa bàn giàu tiềm năng, gắn tăng trưởng quy mô với nâng cao chất lượng phục vụ.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op phát biểu tại lễ khai trương siêu thị Co.opmart Thủ Thừa. Ảnh: MINH XUÂN

Song song với phát triển điểm bán, Saigon Co.op sẽ tiếp tục đầu tư chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản trị, vận hành và phát triển chuỗi cung ứng, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tại từng địa bàn. “Saigon Co.op không chỉ hướng đến mở rộng độ phủ của hệ thống, mà còn chú trọng nâng cao chất lượng từng điểm bán, xây dựng mô hình vận hành linh hoạt, hiện đại, lấy trải nghiệm khách hàng làm thước đo và hiệu quả phục vụ cộng đồng làm giá trị phát triển lâu dài”, ông Nguyễn Ngọc Thắng nhấn mạnh.

Tại Tây Ninh, Saigon Co.op cũng định hướng tăng cường hợp tác với các nhà sản xuất địa phương, đưa sản phẩm đặc trưng của tỉnh vào hệ thống phân phối. Qua đó, các điểm bán không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tại chỗ mà còn trở thành đầu mối kết nối sản xuất với thị trường liên vùng, tạo thêm dư địa tăng trưởng cho cả doanh nghiệp sản xuất và nhà bán lẻ.

Nhân dịp khai trương, Co.opmart Thủ Thừa triển khai chương trình “Vui mua sắm - May mắn đến nhà” đến hết ngày 31-12-2026 với 15 giải thưởng, tổng trị giá dự kiến 58,8 triệu đồng. Khách hàng lần đầu đăng ký thành viên Saigon Co.op đến hết ngày 8-12 được tặng phiếu mua hàng trị giá 30.000 đồng.

MINH XUÂN