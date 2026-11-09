Vinamilk đạt doanh thu 18.465 tỷ đồng trong quý III, liên tiếp được vinh danh quốc tế

Vinamilk ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất quý III-2026 đạt 18.465 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế tăng 18%. Cùng với kết quả kinh doanh tích cực, doanh nghiệp tiếp tục được vinh danh tại nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, khẳng định vị thế thương hiệu sữa Việt Nam.

Vinamilk đẩy mạnh đổi mới sản phẩm, nâng cao trải nghiệm khách hàng, góp phần duy trì tăng trưởng doanh thu trong quý III-2026. Ảnh: VI NAM

Vinamilk tăng trưởng doanh thu ở cả thị trường trong nước và quốc tế

Theo kết quả kinh doanh vừa công bố, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất quý III-2026 đạt 18.465 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.962 tỷ đồng, tăng 18%.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần hợp nhất của Vinamilk đạt 53.461 tỷ đồng, tăng 14,5%; lợi nhuận sau thuế đạt 8.605 tỷ đồng, tăng 30,6% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp quý III đạt 41,4%, giảm nhẹ 0,2 điểm phần trăm do chi phí đầu vào tăng. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp lũy kế 9 tháng vẫn đạt 42,5%, tăng 1,2 điểm phần trăm.

Tại thị trường trong nước, doanh thu thuần quý III đạt 14.718 tỷ đồng, tăng 8,8%; lũy kế 9 tháng đạt 41.313 tỷ đồng, tăng 11,1%. Kết quả này gắn với việc Vinamilk tiếp tục đổi mới danh mục sản phẩm, mở rộng hệ thống phân phối và nâng cao trải nghiệm mua sắm. Đáng chú ý, doanh nghiệp đã vượt mốc 1.000 cửa hàng trên toàn quốc, tăng khả năng tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng.

Hoạt động kinh doanh quốc tế tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung. Doanh thu thuần từ thị trường nước ngoài trong quý III đạt 3.747 tỷ đồng, tăng 8,3%; lũy kế 9 tháng đạt 12.148 tỷ đồng, tăng 27,9% so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, Vinamilk chủ động phối hợp với đối tác để tối ưu kế hoạch cung ứng, giao hàng và điều chỉnh hoạt động phù hợp từng thị trường. Đến nay, sản phẩm Vinamilk đã được xuất khẩu đến 67 thị trường quốc tế.

Kết quả kinh doanh cho thấy tăng trưởng của Vinamilk đến từ cả thị trường nội địa và quốc tế. Trong đó, việc đổi mới sản phẩm, mở rộng kênh phân phối và nâng cao hiệu quả vận hành tiếp tục là những yếu tố hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sức cạnh tranh.

Đổi mới sản phẩm, nâng chuẩn chất lượng và khẳng định vị thế thương hiệu

Song song với mở rộng thị trường, Vinamilk đẩy mạnh đổi mới danh mục sản phẩm theo hướng trẻ hóa, cao cấp hóa và đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng chuyên biệt.

Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc điều hành Marketing Vinamilk, cho biết doanh nghiệp đang tập trung phát triển các dòng sản phẩm phù hợp xu hướng tiêu dùng quốc tế như giàu đạm, ít đường, không chứa lactose và dinh dưỡng chuyên biệt.

Vinamilk đa dạng hóa danh mục sản phẩm, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng ngày càng cao của người tiêu dùng. Ảnh: VI NAM

“Đổi mới sáng tạo và chuyên biệt hóa sản phẩm bám sát nhu cầu người tiêu dùng là động lực phát triển của Vinamilk. Công ty luôn chủ động đón đầu các xu hướng tiêu dùng mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người tiêu dùng”, ông Nguyễn Quang Trí nhấn mạnh.

Theo định hướng này, Vinamilk đã cải tiến dòng sữa Flex với thiết kế hiện đại, đặc tính không chứa lactose, giàu canxi và bổ sung đạm, hướng đến nhu cầu dinh dưỡng của người trẻ. Doanh nghiệp đồng thời đa dạng hóa sản phẩm và quy cách đóng gói, như lốc 4 hộp sữa chua ăn Star kết hợp hai hương vị, sữa chua uống sệt tiệt trùng ít đường dạng túi.

Đáng chú ý, việc ứng dụng thành tựu nghiên cứu dinh dưỡng tiếp tục được Vinamilk chú trọng. Sản phẩm Vinamilk Optimum Gold ứng dụng phức hợp 6 HMO, nhóm dưỡng chất hiện diện tự nhiên trong sữa mẹ, có vai trò nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, góp phần hỗ trợ hàng rào bảo vệ tự nhiên của trẻ. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, đây là sản phẩm sữa công thức đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng phức hợp 6 HMO.

Những nỗ lực đổi mới sản phẩm và nâng cao chất lượng cũng được ghi nhận thông qua các giải thưởng quốc tế. Tại Lễ trao giải Thương hiệu Thế giới 2026-2027 (World Branding Awards 2026-2027) diễn ra ở Vương quốc Anh, Vinamilk Optimum Gold được vinh danh Thương hiệu của năm (Brand of the Year), trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam chiến thắng ở hạng mục sữa công thức trẻ em.

Vinamilk Optimum Gold được vinh danh Thương hiệu của năm tại World Branding Awards 2026-2027 ở hạng mục sữa công thức trẻ em. Ảnh: DESMOND LIU

Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 diễn ra tại TPHCM đầu tháng 11-2026, bà Mai Kiều Liên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng Lao động, Tổng Giám đốc Vinamilk, tiếp tục được Fortune vinh danh trong Top 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm thứ ba liên tiếp. Bà cũng là nữ lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam duy nhất đạt danh hiệu này trong ba năm liên tiếp. Cùng thời điểm, Vinamilk tiếp tục góp mặt trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á.

Bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Vinamilk, được Fortune vinh danh trong Top 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm thứ ba liên tiếp. Ảnh: BTC

Ở thị trường trong nước, Vinamilk được công nhận Thương hiệu Quốc gia lần thứ 9 liên tiếp, với 12 dòng sản phẩm đạt danh hiệu trong kỳ xét chọn năm 2026.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, Vinamilk được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và Huân chương Độc lập hạng Nhất, ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Từ kết quả tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận đến những danh hiệu trong nước và quốc tế, Vinamilk tiếp tục cho thấy hiệu quả của chiến lược phát triển dựa trên đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp củng cố vị thế thương hiệu sữa Việt Nam trong môi trường cạnh tranh ngày càng cao.

MINH PHÚC