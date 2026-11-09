Vinamilk đưa kiến thức an toàn số đến gần hơn với các gia đình Việt

Thông qua hệ thống cửa hàng, mạng xã hội và các hoạt động cộng đồng, Vinamilk đang góp phần đưa kiến thức an toàn số đến gần hơn với trẻ em và phụ huynh. Đồng hành cùng chiến dịch “Không một mình” 2026, doanh nghiệp mở rộng cách tiếp cận, giúp các gia đình nhận diện rủi ro và chủ động bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Gian hàng Vinamilk thu hút đông đảo phụ huynh, học sinh tại Ngày hội An toàn trực tuyến 2026 ở Hà Nội. Ảnh: DUY CƯỜNG

Đưa kiến thức an toàn số đến cộng đồng

Tình cờ biết đến chiến dịch “Không một mình” qua fanpage Vinamilk, bạn Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 2008) quyết định tham gia Ngày hội An toàn trực tuyến 2026. Ban đầu, nam sinh chỉ tò mò về các hoạt động trải nghiệm, nhưng sau chương trình, điều đọng lại là những kỹ năng nhận diện rủi ro trên mạng xã hội và cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống không an toàn.

Người tham gia Ngày hội An toàn trực tuyến 2026 được tiếp cận các thông điệp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Ảnh: DUY CƯỜNG

Diễn ra ngày 31-10 và 1-11 tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Ngày hội An toàn trực tuyến 2026 thu hút khoảng 200.000 lượt người tham quan, trải nghiệm. Thông qua trò chơi tương tác, tình huống mô phỏng và thử thách thực tế, những kiến thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện nguy cơ trực tuyến và thiết lập ranh giới an toàn được truyền tải trực quan, dễ tiếp cận. Đây là hoạt động trọng điểm của chiến dịch “Không một mình” 2026 do Liên minh Niềm tin số và Cục An ninh mạng - A05 (Bộ Công an) phát động, nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng ứng phó với các nguy cơ trên môi trường số cho trẻ em, thanh thiếu niên.

Chỉ sau hai tuần triển khai, chiến dịch nhận được sự hưởng ứng của hơn 1.450 trường học, với trên 1.800 hội thảo, tọa đàm và hoạt động tương tác. Hơn 4.400 ứng viên đăng ký tham gia chương trình Đại sứ An toàn số học đường, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ trẻ em trên các nền tảng số. Đồng hành cùng chiến dịch, Vinamilk không chỉ đóng góp nguồn lực mà còn tận dụng mạng lưới hơn 1.000 cửa hàng cùng các nền tảng truyền thông kết nối với hàng triệu gia đình Việt. Những điểm tiếp xúc quen thuộc này trở thành kênh truyền tải thông điệp “Kết nối không tổn thương”, giúp phụ huynh và học sinh tiếp cận kiến thức an toàn số ngay trong sinh hoạt hằng ngày.

Trẻ em tham gia hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội An toàn trực tuyến 2026, góp phần nâng cao nhận thức về an toàn trên môi trường số. Ảnh: DUY CƯỜNG

Theo thống kê được dẫn tại chương trình, hơn 77% trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam truy cập internet hằng ngày. Trong khi đó, 40% trẻ em cảm thấy không an toàn và hơn 70% từng có trải nghiệm không mong muốn trên môi trường số. Những con số này cho thấy việc trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em ngày càng cấp thiết. Bà Bùi Thị Hương, Giám đốc Điều hành Vinamilk, cho biết việc đồng hành cùng chiến dịch là sự tiếp nối hành trình chăm sóc trẻ em mà doanh nghiệp theo đuổi suốt 50 năm. Trong bối cảnh internet trở thành một phần đời sống, sự phát triển toàn diện của trẻ không chỉ gắn với thể chất, dinh dưỡng mà còn phụ thuộc khả năng nhận diện và ứng phó với các nguy cơ trên không gian mạng. Cũng theo bà Bùi Thị Hương, mỗi ngày Vinamilk có cơ hội kết nối với hàng triệu gia đình thông qua sản phẩm, cửa hàng và hoạt động cộng đồng. Vì vậy, bên cạnh cung cấp sản phẩm dinh dưỡng, doanh nghiệp mong muốn đồng hành cùng trẻ em trước những thách thức mới, góp phần xây dựng môi trường phát triển an toàn, lành mạnh.

Từ trải nghiệm thực tế đến kỹ năng tự bảo vệ

Không chỉ tiếp cận thông tin qua mạng xã hội, nhiều học sinh và phụ huynh biết đến chiến dịch thông qua hệ thống cửa hàng Vinamilk. Bạn Nguyễn Quang Chí Dũng (sinh năm 2011) tham gia ngày hội sau khi nhìn thấy thông điệp “Không một mình” tại cửa hàng Vinamilk và được nhân viên giới thiệu. Tại chương trình, Dũng lần đầu trải nghiệm công nghệ deepfake có khả năng tạo khuôn mặt, giọng nói giống người thật. “Thay vì những khuyến cáo một chiều, kiến thức an toàn số được đưa vào trò chơi, hoạt động tương tác nên rất dễ hiểu, dễ nhớ”, Dũng chia sẻ. Trải nghiệm này giúp em nhận thức rõ hơn nguy cơ giả mạo hình ảnh, giọng nói và sự cần thiết phải kiểm chứng thông tin trên mạng.

Với phụ huynh, chương trình cũng mở ra cách tiếp cận thiết thực. Chị Hoàng Xuân (sinh năm 1997) cho biết không thể cấm trẻ sử dụng internet, nhưng cha mẹ cần có kiến thức để hướng dẫn, bảo vệ con. Sau khi tham gia các hoạt động, chị hiểu thêm cách nhận diện và xử lý một số tình huống không an toàn trên mạng xã hội.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1997) biết đến chiến dịch qua màn hình tại cửa hàng Vinamilk. Từ thông tin ban đầu, chị chủ động tìm hiểu và nhận ra nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến mới. Theo chị, việc đưa thông điệp an toàn số đến những địa điểm quen thuộc giúp phụ huynh dễ tiếp cận, đồng thời quan tâm hơn đến việc đồng hành cùng con trên môi trường mạng.

Người tham gia trải nghiệm công nghệ deepfake, tìm hiểu cách nhận diện hình ảnh và thông tin giả mạo trên không gian mạng. Ảnh: DUY CƯỜNG

Những trải nghiệm tại ngày hội cho thấy kiến thức an toàn số có thể được truyền tải hiệu quả hơn khi gắn với tình huống thực tế. Thay vì chỉ cảnh báo về nguy cơ, các hoạt động tương tác giúp người tham gia hiểu cách bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện nội dung giả mạo và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. Theo bà Nguyễn Thị Khánh Vân, đại diện Ban tổ chức, việc huy động doanh nghiệp, nền tảng số, đơn vị truyền thông và cộng đồng cùng tham gia giúp thông điệp chiến dịch xuất hiện trong nhiều không gian quen thuộc, từ trường học, mạng xã hội đến các hoạt động cộng đồng. Qua đó, kiến thức an toàn số trở thành những bài học ngắn gọn, dễ nhớ và có thể áp dụng trong cuộc sống.

Từ việc lan tỏa thông điệp qua hệ thống cửa hàng đến tổ chức hoạt động trải nghiệm, sự tham gia của Vinamilk cho thấy doanh nghiệp có thể phát huy mạng lưới kết nối sẵn có để đồng hành cùng các chương trình xã hội. Khi kiến thức an toàn số được đưa đến đúng nơi, đúng đối tượng bằng hình thức gần gũi, phụ huynh và trẻ em có thêm điều kiện nhận diện rủi ro, hình thành kỹ năng tự bảo vệ và sử dụng internet an toàn hơn.

MINH XUÂN