Co.opmart giảm giá nhiều mặt hàng đến 50%, tăng ưu đãi dịp tri ân 30 năm

Ngày 9-11, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) cho biết, chương trình “30 năm đồng hành – Tri ân triệu niềm tin” đang bước vào những ngày cuối với nhiều ưu đãi tại Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra và Co.op Online. Bên cạnh giảm giá hàng thiết yếu, hệ thống bán lẻ còn tăng quyền lợi cho khách hàng thành viên, góp phần kích cầu mua sắm cuối năm.

Khách hàng nhận phiếu mua hàng trị giá 30.000 đồng tại Co.opmart trong chương trình ưu đãi mua sắm. Ảnh: MINH XUÂN

Co.opmart tăng ưu đãi hàng thiết yếu

Theo Saigon Co.op, lượng khách đến tham quan, mua sắm tại hệ thống trong hai tuần qua tăng gấp đôi so với ngày thường. Để tiếp tục kích cầu tiêu dùng, từ nay đến hết ngày 11-11, Co.opmart triển khai thêm các chương trình giảm giá, tặng phiếu mua hàng và ưu đãi dành riêng cho khách hàng thành viên.

Khách hàng mua sắm tại Co.opmart trong chương trình “30 năm đồng hành – Tri ân triệu niềm tin”, với nhiều mặt hàng thiết yếu được giảm giá đến 50%. Ảnh: MINH XUÂN

Từ ngày 9 đến 11-11, khách hàng sở hữu bộ đôi voucher “30 năm đồng hành – Tri ân triệu niềm tin” khi mua một thùng nước ngọt Pepsi vị Cola được tặng phiếu mua hàng trị giá 30.000 đồng; mua hai thùng được tặng hai phiếu. Với sữa tiệt trùng Dutch Lady, hóa đơn trên 500.000 đồng có một thùng sữa được tặng phiếu mua hàng 30.000 đồng; mua hai thùng được tặng hai phiếu.

Đáng chú ý, Co.opmart còn tham gia chương trình “Vibrant HCMC – Shopping Season”, diễn ra từ ngày 9-11-2026 đến 5-2-2027, với nhiều ưu đãi cho nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu, chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng.

Ở nhóm hàng gia dụng, khăn giấy rút Elene tre 3 lớp, loại 160 tờ, giá 28.300 đồng/gói, áp dụng mua 2 tặng 1; khăn giấy Fairy 3 lớp, loại 150 tờ, giá 14.500 đồng/gói, mua 2 tính tiền 1. Khẩu trang Perfectta Pin Cool 3 lớp, hộp 20 chiếc, giá 69.000 đồng, được áp dụng mua 1 tặng 1.

Người tiêu dùng lựa chọn rau củ, thực phẩm tươi sống tại khu vực hàng bình ổn thị trường của Co.opmart. Ảnh: MINH XUÂN

Đối với thực phẩm, nước tương Nam Dương thượng hạng giảm 25%, kết hợp mua 2 tặng 1. Yến sào đường phèn Win’Nest OCOP và yến sào Thiên Hoàng Plus 18%, hộp 6 lọ x 70ml, áp dụng mua 1 tặng 1. Mật ong Honimore 500g giảm 10%, đồng thời mua 1 tặng 1. Các ưu đãi được triển khai nhằm giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí khi mua sắm hàng hóa phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Tặng 1.111 điểm thưởng cho khách hàng thành viên

Bên cạnh giảm giá hàng hóa, Co.opmart tăng quyền lợi cho khách hàng thành viên nhân dịp kỷ niệm 30 năm thương hiệu. Riêng ngày 11-11, tại mỗi siêu thị Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra và Finelife trên toàn quốc, 11 khách hàng thành viên đầu tiên có hóa đơn từ 1 triệu đồng sẽ được tặng 1.111 điểm thưởng vào tài khoản thành viên.

Nhân viên Co.opmart bổ sung hàng hóa tại quầy thực phẩm, đáp ứng nhu cầu mua sắm trong chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng. Ảnh: MINH XUÂN

Chương trình “Hạng càng cao – Giảm càng sâu” tiếp tục áp dụng mức giảm giá theo từng hạng thẻ đối với một số sản phẩm thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm và may mặc. Khách hàng có hạng thẻ càng cao được hưởng mức ưu đãi càng lớn.

Trong chương trình “Quà liền tay – Say mê mua sắm”, kéo dài đến ngày 11-11, khách hàng thành viên mua sản phẩm Anlene Heart Plus 750g, Anlene Total 10 hương vani 800g hoặc bộ đôi Anlene Total 10 được tặng phiếu mua hàng trị giá 50.000 đồng. Mức tặng tăng tương ứng theo số lượng sản phẩm mua.

Để thu hút khách hàng mới, Co.opmart triển khai chương trình “Bạn mới mua sắm – Thăng hạng tức thì”. Đến ngày 11-11, 30 khách hàng đăng ký mới đầu tiên tại mỗi siêu thị được đặc cách lên hạng Bạc khi tích lũy hóa đơn đạt 1 triệu đồng hoặc hạng Vàng khi đạt 5 triệu đồng.

Theo Saigon Co.op, việc kết hợp giảm giá trực tiếp, tặng phiếu mua hàng, tích lũy điểm thưởng và nâng hạng thành viên nhằm gia tăng lợi ích cho người tiêu dùng, đồng thời duy trì sức mua tại hệ thống bán lẻ trong mùa mua sắm cuối năm.

MINH XUÂN