Saigon Co.op dự kiến tiêu thụ khoảng 230 tấn trái cây đặc sản Lục Ngạn qua hệ thống bán lẻ trên cả nước. Từ ngày 28-11 đến 6-12, cam Canh, cam Vinh, quýt sim và táo xanh được giảm giá 20%-30%.

Saigon Co.op ký kết hợp tác tiêu thụ nông sản Lục Ngạn tại Co.opmart Huỳnh Tấn Phát, TPHCM, ngày 28-11

Đưa trái cây Lục Ngạn vào hệ thống bán lẻ toàn quốc

Ngày 28-11, tại siêu thị Co.opmart Huỳnh Tấn Phát (TPHCM), Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) phối hợp với UBND xã Lục Ngạn (Bắc Ninh) tổ chức Tuần lễ kết nối tiêu thụ đặc sản trái cây Lục Ngạn. Đây là đợt kết nối thứ hai trong năm 2026, tiếp nối chương trình tiêu thụ vải thiều hồi tháng 6.

Khách hàng chọn mua cam Canh giá 39.900 đồng/kg tại Co.opmart Huỳnh Tấn Phát. Ảnh: MINH XUÂN

Dịp này, Saigon Co.op ký kết hợp tác tiêu thụ nông sản với Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ An Nguyên và Hợp tác xã Thương mại Nông nghiệp sạch thôn Muối. Thỏa thuận là cơ sở để các bên phối hợp chuẩn bị nguồn hàng, bảo đảm sản lượng, chất lượng và giá bán phù hợp với nhu cầu thị trường.

Khách hàng chọn mua trái cây tại Co.opmart Huỳnh Tấn Phát trong dịp diễn ra tuần lễ giới thiệu đặc sản Lục Ngạn. Ảnh: MINH XUÂN

Trái cây đặc sản và các sản phẩm chủ lực của Lục Ngạn được giới thiệu, phân phối tại Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra, Co.op Food và Finelife trên toàn quốc. Chương trình giảm giá diễn ra vào cao điểm thu hoạch, giúp người tiêu dùng mua trái cây đúng mùa với giá thấp hơn, đồng thời tạo thêm sức mua cho nhà vườn.

Kết nối qua nhiều mùa thu hoạch

Sau vải thiều, việc đưa cam, quýt và táo xanh Lục Ngạn vào cùng hệ thống phân phối giúp các đơn vị cung ứng có thêm đầu ra cho nhiều loại trái cây trong năm. Qua từng mùa thu hoạch, nhà bán lẻ và các đối tác địa phương có thể chủ động hơn trong việc chuẩn bị sản lượng, thống nhất yêu cầu chất lượng và bố trí thời điểm giao hàng.

Ông Võ Trần Ngọc, Giám đốc Kinh doanh Saigon Co.op, phát biểu tại lễ khai mạc Tuần lễ kết nối tiêu thụ trái cây đặc sản Lục Ngạn ở siêu thị Co.opmart Huỳnh Tấn Phát (TPHCM). Ảnh: MINH XUÂN

Ông Võ Trần Ngọc, Giám đốc Kinh doanh Saigon Co.op, cho biết đơn vị kỳ vọng đợt tiêu thụ cam, quýt năm nay sẽ tạo tiền đề đưa thêm đặc sản Lục Ngạn vào hệ thống. Saigon Co.op hướng đến hợp tác lâu dài để nông dân ổn định đầu ra, yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập, đồng thời cung cấp cho người tiêu dùng sản phẩm có chất lượng với giá phù hợp.

Chương trình góp phần triển khai Kế hoạch số 646/KH-UBND ngày 17-11-2026 của UBND TPHCM về phối hợp thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM với các tỉnh, thành phía Bắc và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2026-2030.

MINH PHÚC