Co.opmart Pro Nguyễn Trãi tung loạt ưu đãi, trải nghiệm mua sắm dịp khai trương

Nhân dịp khai trương Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi tại TPHCM, Saigon Co.op triển khai hàng loạt chương trình trải nghiệm, ưu đãi mua sắm và rút thăm trúng thưởng, với giải đặc biệt là iPhone 18 Pro Max 1TB.

Khách hàng lựa chọn sản phẩm và tham gia các hoạt động trải nghiệm tại Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi. Ảnh: QUANG ĐỊNH

Từ ngày 6 đến 8-11, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) tổ chức chuỗi hoạt động Co.opFest tại siêu thị Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi, tầng hầm B1, khu phức hợp Lancaster Legacy, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM. Chương trình quy tụ hàng chục nhãn hàng, kết hợp mua sắm, giải trí và trải nghiệm sản phẩm, tạo thêm điểm đến vui chơi cho người dân dịp cuối tuần.

Người tiêu dùng lựa chọn trái cây tại khu vực thực phẩm tươi sống của Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi. Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong khuôn khổ Co.opFest, khách hàng có thể tham gia các hoạt động check-in nhận kem miễn phí, trải nghiệm máy gắp snack khổng lồ, trò chơi tương tác và khám phá các khu vực giới thiệu sản phẩm của nhiều thương hiệu như Unilever, Coca-Cola, Nestlé, Heineken. Mỗi khu vực được thiết kế với hoạt động riêng, tạo cơ hội cho người tiêu dùng trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, tham gia trò chơi và nhận quà tặng.

Song song đó, Co.opmart Pro triển khai chương trình tặng quà theo giá trị hóa đơn từ ngày 6 đến 8-11. Khách hàng mua sắm tại khu tự chọn với hóa đơn từ 700.000 đồng được tặng e-voucher trị giá 30.000 đồng; hóa đơn từ 1,4 triệu đồng được tặng dù mang thương hiệu Co.opmart Pro; hóa đơn từ 2 triệu đồng được tặng bình giữ nhiệt cá nhân hóa.

Không khí mua sắm nhộn nhịp tại khu vực hàng tiêu dùng, chăm sóc sắc đẹp của Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi. Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đáng chú ý, chương trình rút thăm may mắn “Mua sắm thả ga – Trúng quà thật đã” kéo dài từ ngày 6-11 đến hết ngày 5-12. Với hóa đơn mua sắm từ 400.000 đồng tại khu tự chọn, khách hàng được nhận một vé dự thưởng; cứ thêm 800.000 đồng giá trị mua sắm được nhận thêm hai vé. Số lượng vé được tính riêng trên từng hóa đơn, tối đa 10 vé/hóa đơn và không cộng dồn nhiều hóa đơn.

Cơ cấu giải thưởng gồm giải đặc biệt iPhone 18 Pro Max 1TB cùng các giải thưởng khác như robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot T30C, xe đạp tập thể dục KingSport Ready KS-107 và nồi lẩu điện Elmich MPE1297.

Ngoài các chương trình ưu đãi, khách hàng còn có thể trải nghiệm xe đẩy thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), cân tự động AI, quầy tự thanh toán, robot giới thiệu sản phẩm và dịch vụ đặt hàng trực tuyến Click&Collect. Những tiện ích này giúp người mua chủ động lựa chọn hàng hóa, theo dõi giỏ hàng và rút ngắn thời gian thanh toán.

Đại diện Saigon Co.op giới thiệu robot phục vụ tại Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi, thể hiện xu hướng ứng dụng công nghệ trong hoạt động bán lẻ. Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thông qua chuỗi hoạt động khai trương, Saigon Co.op hướng đến kết hợp mua sắm với trải nghiệm công nghệ, giải trí và tương tác sản phẩm, đồng thời giới thiệu mô hình bán lẻ thông minh đến đông đảo người tiêu dùng TPHCM.

MINH XUÂN