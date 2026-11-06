Khai trương Co.opmart Pro – Saigon Co.op mở hướng phát triển bán lẻ thông minh

Không chỉ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào mua sắm, Saigon Co.op còn chủ động phát triển hệ thống công nghệ quản trị toàn chuỗi bán lẻ. Việc khai trương Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi tại TPHCM đánh dấu bước chuyển trong chiến lược số hóa, hướng đến nâng chất lượng dịch vụ, tối ưu chi phí và giữ giá bán hợp lý cho người tiêu dùng.

Đại diện Saigon Co.op giới thiệu robot thông minh phục vụ khách hàng tại Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi, một trong những ứng dụng công nghệ mới của mô hình bán lẻ hiện đại. Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đưa AI vào từng trải nghiệm mua sắm

Ngày 6-11, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) khai trương siêu thị Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi tại khu phức hợp Lancaster Legacy, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM, nhân kỷ niệm 30 năm thương hiệu Co.opmart. Với tổng mức đầu tư được công bố hơn 600 tỷ đồng, mô hình có diện tích kinh doanh hơn 2.000m², kết hợp mua sắm, ẩm thực và các tiện ích công nghệ hiện đại.

Ông Nguyễn Thành Kiên, Tổng Giám đốc Saigon Co.op, phát biểu tại lễ khai trương siêu thị Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi, TPHCM. Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo ông Nguyễn Thành Kiên, Tổng Giám đốc Saigon Co.op, điểm khác biệt của Co.opmart Pro là ứng dụng AI vào nhiều công đoạn mua sắm. Nổi bật là xe đẩy thông minh có khả năng nhận diện sản phẩm hoặc quét mã vạch, tự động cập nhật giỏ hàng điện tử và hiển thị tổng giá trị mua sắm theo thời gian thực. Khách hàng Bạch kim còn có thể sử dụng mã QR đơn hàng để đồng bộ dữ liệu thanh toán, rút ngắn thao tác tại quầy thu ngân. Bên cạnh đó, siêu thị trang bị cân tự động ứng dụng AI, quầy tự thanh toán, robot giới thiệu và dùng thử sản phẩm. Dịch vụ mua sắm trực tuyến Click&Collect cho phép khách đặt hàng qua mạng và nhận trực tiếp tại điểm bán. Các giải pháp này giúp khách hàng chủ động lựa chọn hàng hóa, giảm thời gian chờ đợi và linh hoạt hơn trong mua sắm.

Ghi nhận thực tế cho thấy, không gian siêu thị được tổ chức theo hướng kết hợp hàng hóa thiết yếu, thực phẩm tươi sống, sản phẩm OCOP chất lượng cao, hàng nhập khẩu và khu ẩm thực Foodcourt. Mô hình hướng đến nhóm khách hàng đô thị có nhu cầu mua sắm tiện nghi nhưng vẫn duy trì chính sách giá phù hợp. “Co.opmart Pro không đơn thuần là siêu thị có diện mạo mới mà thể hiện định hướng nâng cấp toàn diện hoạt động bán lẻ. Công nghệ được đưa vào phục vụ trực tiếp người tiêu dùng, đồng thời kế thừa những giá trị đã tạo nên uy tín của Co.opmart trong 30 năm qua.” Ông Nguyễn Thành Kiên nhấn mạnh.

Đại diện Saigon Co.op giới thiệu robot thông minh phục vụ khách hàng tại Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi, một trong những ứng dụng công nghệ mới của mô hình bán lẻ hiện đại. Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tự chủ công nghệ, số hóa toàn chuỗi bán lẻ

Điểm đáng chú ý trong chiến lược chuyển đổi số của Saigon Co.op không chỉ nằm ở các thiết bị thông minh tại siêu thị mà còn ở khả năng làm chủ hệ thống công nghệ quản trị.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương siêu thị Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược hiện đại hóa hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op. Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Vũ Anh Khoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Saigon Co.op, cho biết doanh nghiệp ứng dụng công nghệ để quản lý xuyên suốt quy trình từ nhập hàng, kiểm soát chất lượng, giá bán đến phân phối và phục vụ khách hàng. Việc kết nối đồng bộ các công đoạn giúp kiểm soát nguồn hàng chặt chẽ, hạn chế sai sót, rút ngắn thời gian xử lý và nâng hiệu quả vận hành.

Đặc biệt, Saigon Co.op chủ động thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống phần mềm quản trị theo quy trình kinh doanh của mình, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào giải pháp công nghệ bên ngoài. Theo ông Vũ Anh Khoa, doanh nghiệp không chỉ mua từng phần mềm để ứng dụng riêng lẻ mà hướng đến xây dựng hệ thống quản trị đồng bộ toàn bộ quy trình bán lẻ. Khả năng tự chủ này giúp doanh nghiệp linh hoạt điều chỉnh công nghệ theo nhu cầu thực tế, giảm phụ thuộc vào nhà cung cấp và nâng sức cạnh tranh.

Với mạng lưới hơn 800 điểm bán trên cả nước, số hóa quy trình quản trị có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát hàng hóa, phối hợp nguồn cung và tiết giảm chi phí trung gian. Công nghệ không chỉ hỗ trợ hoạt động kinh doanh mà còn giúp người tiêu dùng mua sắm thuận tiện, nhanh chóng và yên tâm hơn về chất lượng sản phẩm. Theo ông Vũ Anh Khoa, quan điểm của Saigon Co.op là nâng cao trải nghiệm mua sắm nhưng vẫn phải bảo đảm giá bán hợp lý. Khách hàng được sử dụng dịch vụ tốt hơn, tiện lợi hơn nhưng không phải trả giá cao hơn chỉ vì siêu thị đầu tư công nghệ. Vì vậy, chuyển đổi số phải gắn với tối ưu quy trình, tiết giảm chi phí và nâng năng suất phục vụ.

Khách hàng tham quan, mua sắm và trải nghiệm sản phẩm tại Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi, nơi kết hợp không gian mua sắm hiện đại với các tiện ích công nghệ số. Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cùng với đầu tư công nghệ, Saigon Co.op tăng cường kết nối các nhà sản xuất, nhà cung cấp nhằm đa dạng hóa hàng hóa và nâng chất lượng dịch vụ. Trong đó, Unilever Việt Nam là một trong những doanh nghiệp tham gia chuỗi hoạt động tại các điểm bán Saigon Co.op, cùng các nhãn hàng tổ chức giới thiệu sản phẩm, trải nghiệm và tương tác trực tiếp với người tiêu dùng. Sự kết hợp giữa hệ thống phân phối và nhà cung cấp góp phần tạo thêm giá trị cho hoạt động bán lẻ, thay vì chỉ tập trung vào giao dịch mua bán hàng hóa.

Nhân dịp khai trương, từ ngày 6 đến 8-11, Co.opmart Pro tổ chức Co.opFest với các hoạt động trải nghiệm sản phẩm, trò chơi, quà tặng và ưu đãi mua sắm. Khách hàng có hóa đơn từ 700.000 đồng được tặng phiếu mua hàng trị giá 30.000 đồng; hóa đơn từ 1,4 triệu đồng được tặng dù và từ 2 triệu đồng được tặng bình giữ nhiệt. Chương trình rút thăm may mắn kéo dài đến ngày 5-12, với giải đặc biệt là iPhone 18 Pro Max 1TB.

Từ siêu thị Co.opmart Cống Quỳnh đầu tiên ra đời năm 1996 đến Co.opmart Pro ứng dụng AI hiện nay, Saigon Co.op từng bước hiện đại hóa hệ thống phân phối, phát huy lợi thế hàng Việt và năng lực phục vụ thị trường nội địa. Theo ông Nguyễn Thành Kiên, doanh nghiệp xác định chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản trị và vận hành là nhiệm vụ chiến lược nhằm nâng sức cạnh tranh trong giai đoạn phát triển mới. Việc đưa Co.opmart Pro vào hoạt động không chỉ bổ sung một điểm mua sắm hiện đại tại TPHCM mà còn thể hiện hướng phát triển của Saigon Co.op: làm chủ công nghệ quản trị, ứng dụng AI để nâng chất lượng dịch vụ, đồng thời duy trì lợi thế giá cả và khả năng tiếp cận của đông đảo người tiêu dùng.

MINH XUÂN