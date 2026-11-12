Saigon Co.op được vinh danh tại FMCG Asia Awards 2026 ở Singapore

Với danh mục hơn 60.000 sản phẩm và trung bình 5.000 đơn hàng được xử lý mỗi ngày, nền tảng Co.op Online của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) vừa được vinh danh tại FMCG Asia Awards 2026 ở Singapore.

Nền tảng Co.op Online của Saigon Co.op được vinh danh ở hạng mục “Chiến lược thương mại điện tử của năm – Việt Nam” tại FMCG Asia Awards 2026 ở Singapore. Ảnh: MINH XUÂN

Tối 11-11, tại Marina Bay Sands (Singapore), bà Diệp Hồng Di, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op), đại diện đơn vị nhận giải “Chiến lược thương mại điện tử của năm – Việt Nam” tại FMCG Asia Awards 2026. Giải thưởng do tạp chí Retail Asia tổ chức, ghi nhận các sáng kiến nổi bật trong ngành hàng tiêu dùng nhanh.

Phát triển thương mại điện tử từ mạng lưới siêu thị

Ra mắt tháng 7-2025, Co.op Online được phát triển trên nền tảng kết nối website, ứng dụng mua sắm với hệ thống siêu thị và cửa hàng của Saigon Co.op. Điểm khác biệt là đơn hàng trực tuyến được chuyển về điểm bán phù hợp theo khu vực để xử lý, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào kho hàng riêng.

Bà Diệp Hồng Di, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, phát biểu tại lễ trao giải FMCG Asia Awards 2026 ở Singapore. Ảnh: MINH XUÂN

Theo đó, các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra và Finelife trực tiếp soạn đơn từ nguồn hàng tại chỗ, phối hợp giao nhận đến khách hàng. Mạng lưới Co.op Food, Co.op Smile và Cheers góp phần mở rộng phạm vi phục vụ tại khu dân cư. Mô hình này giúp Saigon Co.op tận dụng hạ tầng bán lẻ, nguồn hàng và nhân sự hiện hữu, đồng thời nâng hiệu quả xử lý đơn hàng trực tuyến.

Để tối ưu vận hành, Saigon Co.op ứng dụng công nghệ vào từng khâu xử lý đơn hàng. Thông qua ứng dụng nội bộ, nhân viên được hướng dẫn lộ trình lấy hàng giữa các quầy, kiểm tra sản phẩm bằng mã vạch và cập nhật tiến độ soạn đơn. Hệ thống cũng cho phép điều chỉnh đơn theo yêu cầu khách hàng, góp phần giảm thao tác thủ công, hạn chế sai sót và rút ngắn thời gian chuẩn bị hàng.

Theo Saigon Co.op, Co.op Online hiện xử lý trung bình khoảng 5.000 đơn hàng mỗi ngày, với danh mục hơn 60.000 sản phẩm. Việc xử lý đơn từ điểm bán gần khách hàng tạo thuận lợi trong giao nhận thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng thiết yếu, đồng thời mở rộng khả năng phục vụ người tiêu dùng qua kênh trực tuyến.

Co.op Online kết nối mua sắm trực tuyến và tại siêu thị

Bên cạnh tối ưu quy trình xử lý đơn hàng, Co.op Online tích hợp chương trình khách hàng thành viên của Saigon Co.op, cho phép người mua tích điểm và sử dụng quyền lợi thống nhất giữa kênh trực tuyến và cửa hàng. Nền tảng cũng phát triển các tiện ích như lựa chọn nguyên liệu theo công thức nấu ăn, tìm kiếm sản phẩm bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và mua sắm qua video tương tác.

Bà Diệp Hồng Di (thứ hai từ trái sang), Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cùng các đại biểu tại lễ trao giải FMCG Asia Awards 2026 ở Singapore. Ảnh: MINH XUÂN

Việc kết nối quyền lợi và trải nghiệm giữa hai kênh giúp khách hàng linh hoạt lựa chọn hình thức mua sắm, đồng thời tạo điều kiện để Saigon Co.op mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển.

Trong phần giới thiệu chiến lược được vinh danh, Retail Asia ghi nhận mô hình kết hợp nguồn hàng, nhân sự tại điểm bán, chương trình khách hàng thành viên và đối tác giao nhận của Saigon Co.op. Sau khi triển khai, doanh thu trực tuyến và lượng đơn hàng đều tăng, phản ánh hiệu quả bước đầu của chiến lược bán lẻ đa kênh.

Theo bà Diệp Hồng Di, Saigon Co.op sẽ tiếp tục nâng cấp công nghệ, chuẩn hóa quy trình xử lý đơn hàng và cải thiện năng lực giao nhận. Doanh nghiệp cũng định hướng phát triển các cửa hàng ưu tiên phục vụ đơn trực tuyến, mở rộng sàn thương mại điện tử và dịch vụ bán hàng trực tuyến dành cho khách hàng doanh nghiệp. Giải thưởng tại FMCG Asia Awards 2026 ghi nhận nỗ lực chuyển đổi số của Saigon Co.op trong hoạt động bán lẻ. Việc kết nối mạng lưới siêu thị với nền tảng thương mại điện tử không chỉ mở rộng kênh tiêu thụ mà còn giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả hạ tầng hiện hữu, nâng chất lượng phục vụ và tăng sức cạnh tranh trên thị trường bán lẻ.

MINH XUÂN