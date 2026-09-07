Đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn

Ngày 7-9, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 12 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng.

Theo đó, qua xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại các Đảng bộ: Bộ Y tế và Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy các đồng chí: Trần Văn Thuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế; Đậu Văn Diện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP; Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Các cá nhân trên còn vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí: Đậu Văn Diện, Nguyễn Đức Toàn.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Thuấn.

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 1 trường hợp và kết luận một số nội dung quan trọng khác.

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, ngày 2-9, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) khởi tố để điều tra hành vi nhận hối lộ. Việc khởi tố ông Trần Văn Thuấn là diễn biến mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn lậu", xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.

ĐỖ TRUNG