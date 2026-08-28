Samsung Galaxy S26 FE ra mắt với loạt nâng cấp AI

Sự xuất hiện của Samsung Galaxy S26 FE tại Việt Nam hứa hẹn xóa bỏ ranh giới xa xỉ - phổ thông bằng cách đưa những tính năng "độc quyền" của phân khúc xa xỉ đến gần hơn với người dùng phổ thông.

Galaxy S26 FE được mở bán tại Việt Nam từ ngày 28-8-2026.

Galaxy S26 FE, thiết bị đầu tiên của dòng S26 chạy hệ điều hành One UI 9, đã mang đến những nâng cấp phần cứng và phần mềm vô cùng thiết thực.

Điểm ấn tượng ở khía cạnh quay chụp là tính năng My FanCam (Tự động canh khung chủ thể), vốn chỉ có trên các dòng máy màn hình gập siêu cấp, nay lần đầu tiên xuất hiện trên dòng FE.

Công nghệ này tự động theo dõi và giữ chủ thể luôn ở trung tâm khung hình một cách mượt mà. Kết hợp cùng tính năng Khóa đường chân trời (Horizontal Lock) của chế độ quay Super Steady, người dùng có thể tự tin ghi lại những thước phim chuyển động nhanh hay cảnh du lịch cân bằng như phim điện ảnh.

Khả năng chụp đêm Nightography cùng camera selfie 12MP nâng cấp cũng giúp việc bắt trọn mọi chi tiết dễ dàng hơn.

Ngoài ra, trải nghiệm sáng tạo và quản lý công việc của người dùng được nâng tầm mạnh mẽ nhờ Galaxy AI và Gemini Omni. Người dùng có thể dễ dàng dựng các video hoàn chỉnh từ bộ sưu tập chỉ với vài thao tác, hoặc chỉnh sửa ảnh (Photo Assist) bằng các câu lệnh ngôn ngữ tự nhiên như biến ngày thành đêm, thêm chi tiết mới.

Đặc biệt, tính năng Now Brief được cá nhân hóa linh hoạt giúp cập nhật thời tiết, sức khỏe tự động theo thói quen hằng ngày. Trong khi đó, Circle to Search nâng cấp cho phép khoanh tròn tìm kiếm nhiều vật thể cùng lúc trên một màn hình.

Nhằm tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng xuyên suốt ngày dài, máy trang bị viên pin lớn 4.900mAh hỗ trợ sạc nhanh 45W, cho phép nạp đầy 69% pin chỉ trong 30 phút. Màn hình lớn AMOLED 6.7 inch 120Hz mượt mà đáp ứng trọn vẹn từ xem phim đến chơi game giải trí.

Đáng chú ý, việc chuyển đổi từ thiết bị Android hay iOS cũ sang Galaxy S26 FE giờ đây cực kỳ dễ dàng nhờ Smart Switch nâng cấp, chỉ cần quét mã QR để chuyển mọi mật khẩu, eSIM mà không cần cài thêm ứng dụng ngoài.

Samsung cũng cam kết đồng hành lâu dài khi hỗ trợ tới 7 lần nâng cấp hệ điều hành và 7 năm cập nhật bảo mật.

Galaxy S26 FE mở bán tại Việt Nam từ ngày 28-8-2026 với 3 sắc màu thời thượng: Xanh Blueberry, Xám Graphite và Xanh Pistachio. Giá cho bản 128GB là 18.990.000 đồng và bản 256GB là 21.990.000 đồng. Người mua trong giai đoạn này sẽ được hưởng ưu đãi thu cũ đổi mới đến 3 triệu đồng (hoặc voucher 1 triệu đồng), trả góp 0% và tặng kèm bảo hành chính hãng lên đến 24 tháng cùng gói bảo vệ toàn diện Samsung Care+.

KIM THANH