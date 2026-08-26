Samsung đưa màn hình gaming 200Hz về phân khúc phổ thông

Màn hình Samsung Gaming G3 có giá từ 3,3 triệu đồng.

Khởi đầu hành trình chinh phục các tựa game thể thao điện tử (Esports) luôn là thử thách lớn với học sinh, sinh viên hay những "tân thủ" có ngân sách hạn chế. Một chiếc màn hình gaming thông thường có tần số quét cao thường đi kèm mức giá "bỏng tay", trong khi màn hình văn phòng giá rẻ lại dễ gây ra hiện tượng giật lag. Để giải quyết triệt để bài toán này, Samsung Việt Nam đã giới thiệu dòng màn hình Gaming G3 (G30H).

Điểm nổi trội của Samsung Gaming G3 nằm ở sự cân bằng giữa sức mạnh phần cứng và chi phí đầu tư. Sản phẩm sở hữu tấm nền IPS cho góc nhìn rộng tới 178 độ cùng công nghệ HDR10, giúp tái hiện thế giới ảo sắc nét, có chiều sâu với các dải màu sáng tối tương phản rõ rệt. Nỗi lo gián đoạn trận đấu được loại bỏ nhờ tần số quét ấn tượng lên tới 200Hz và thời gian phản hồi siêu tốc...

Theo dữ liệu mới nhất từ Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDC), Samsung hiện chiếm vị trí số 1 trên thị trường màn hình chơi game toàn cầu trong 7 năm liên tiếp với 18,9% thị phần doanh thu. Sự đồng hành lâu năm của thương hiệu này cùng đội tuyển Esports hàng đầu thế giới T1 và huyền thoại Faker là minh chứng cho thấy ngay cả một dòng màn hình phổ thông như G3 cũng thừa hưởng những công nghệ hỗ trợ game thủ đạt phong độ tốt nhất.

Bà Nguyễn Huyền My, Giám đốc Ngành hàng Điện tử Nghe nhìn của Samsung Việt Nam chia sẻ, chiến lược giá tốt của dòng G3 sẽ xóa bỏ rào cản tài chính, cho phép người chơi trải nghiệm thiết bị chất lượng cao với chi phí hợp lý để tăng sự tự tin trong thi đấu.

Samsung mang đến phân khúc phổ thông dải sản phẩm G3 phong phú với mức chi phí vô cùng "mềm". Cụ thể, dòng Samsung Gaming G31H có giá bán lẻ đề nghị chỉ từ 3.300.000 đồng cho tùy chọn từ 24 đến 32 inch và các phiên bản khác như G35H, G30H và G32H có giá dao động từ 3.500.000 đồng đến 4.400.000 đồng...

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