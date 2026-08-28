Xiaomi ra mắt REDMI Note 17 Series với pin 10.000mAh

Bằng việc trang bị viên pin dung lượng khủng cùng độ bền bỉ đạt chuẩn quân đội, dòng sản phẩm REDMI Note 17 Series vừa ra mắt tại Việt Nam hứa hẹn gỡ bỏ hoàn toàn những áp lực về năng lượng và chi phí sửa chữa cho người dùng.

REDMI Note 17 Series mang với độ bền cao, pin lớn...

Đối với những người thường xuyên làm việc ngoài đường hay đam mê xê dịch, việc chiếc điện thoại sập nguồn giữa ngày hay vô tình rơi vỡ màn hình luôn là những "ác mộng" tốn kém...

Thế hệ REDMI Note 17 Series vừa được ra mắt tại Việt Nam đã giải quyết vấn đề này bằng các chuẩn chất lượng mới.

"Trạm sạc di động" mỏng nhẹ nhờ pin Silicon-Carbon

Điểm đột phá nhất của dòng sản phẩm này là việc nâng cấp dung lượng pin lên mức kỷ lục. Trong đó, phiên bản cao cấp nhất REDMI Note 17 Pro Max 5G sở hữu viên pin Silicon-Carbon lên tới 10.000mAh.

REDMI Note 17 Pro Max 5G được thiết kế với độ bền vượt trội.

Nhờ mật độ năng lượng cực cao 906Wh/L, máy vẫn giữ được thiết kế gọn nhẹ nhưng cho thời gian sử dụng thực tế lên đến 3 ngày. Thiết bị còn đi kèm sạc nhanh 100W HyperCharge và khả năng sạc ngược có dây tiện lợi 27W cho các phụ kiện khác.

Các phiên bản còn lại như Pro 5G sở hữu pin 8.340mAh, bản tiêu chuẩn và bản 5G được trang bị pin 7.700mAh cho thời lượng hoạt động thoải mái hơn 2 ngày.

Độ bền vật lý của REDMI Note 17 Series cũng được nâng lên tiêu chuẩn mới. Bộ đôi phiên bản Pro sở hữu kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2 kết hợp cấu trúc khung REDMI Titan bền bỉ. Thiết bị đã vượt qua thử nghiệm rơi từ độ cao lên đến 3m xuống nền đá granite cứng mà vẫn hoạt động bình thường.

Khả năng kháng bụi, nước cũng đạt mức tối đa với các chuẩn IP68, IP69 và IP69K. Thậm chí máy có thể chịu đựng được bài kiểm tra ngâm nước ở độ sâu 2m trong suốt 72 giờ.

Đặc biệt, công nghệ Wet Touch 2.0 giúp màn hình duy trì phản hồi cảm ứng vô cùng chính xác ngay cả khi tay người dùng đang dính nước hoặc đi dưới trời mưa.

EDMI Note 17 Pro 5G với khả năng kháng nước.

Sản phẩm gây ấn tượng mạnh với màn hình CrystalRes AMOLED 6,83 inch độ phân giải 1,5K, độ sáng kỷ lục 3.500 nits thách thức mọi điều kiện ánh sáng ngoài trời.

Về hiệu năng, các dòng máy được trang bị chip Snapdragon thế hệ mới.

Đáng chú ý, hệ điều hành Xiaomi HyperOS 3 tích hợp sâu các công cụ thông minh như Google Gemini và tính năng Circle to Search giúp người dùng tìm kiếm, xử lý thông tin nhanh chóng ngay trên màn hình.

REDMI Note 17 Series có giá cạnh tranh trong giai đoạn mở bán. Bản tiêu chuẩn có giá từ 6.490.000 đồng, bản Note 17 5G có giá từ 8.490.000 đồng. Còn phiên bản Pro 5G có giá ưu đãi đặt trước từ 9.990.000 đồng, và bản cao cấp nhất Pro Max 5G có giá từ 13.990.000 đồng.

Xiaomi tặng kèm gói bảo hành thay pin miễn phí lên tới 5 năm cho dòng Pro, cùng chính sách bảo hành màn hình và rơi vỡ toàn diện. Đây chắc chắn là chiếc smartphone "bền bỉ theo năm tháng" đáng đầu tư nhất trong nửa cuối năm nay.

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