Xã Long Điền: Lắng nghe dân nói, giải quyết nhiều kiến nghị dân sinh

Ngày 24-10, UBND xã Long Điền (TPHCM) tổ chức mô hình "Ngày thứ bảy - lắng nghe dân nói" tại ấp Long Nguyên với chủ đề "An sinh xã hội".

Xã Long Điền tổ chức mô hình "Ngày thứ bảy - lắng nghe dân nói"

Tại chương trình, người dân phản ánh vướng mắc về hồ sơ đất đai, tách thửa, đất sử dụng ổn định lâu năm chưa được cấp giấy chứng nhận, lấn chiếm đất, thiếu đường đi; một số hộ khó đăng ký thường trú do đất thuộc quy hoạch thương mại, dịch vụ.

Các vấn đề khác cũng được người dân kiến nghị như giá thu gom rác, đường xuống cấp, thiếu đèn chiếu sáng, ô nhiễm, ngập úng gần chùa Long Hoa và hỗ trợ sửa nhà cho gia đình có công với cách mạng.

Nhiều kiến nghị được người dân nêu tại buổi làm việc

Lãnh đạo xã Long Điền giải thích các vấn đề liên quan nội dung kiến nghị, giao các đơn vị chuyên môn kiểm tra, khảo sát và tham mưu hướng xử lý.

Với trường hợp nhà xuống cấp của gia đình có công với cách mạng, lãnh đạo xã giao Phòng Văn hóa và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khảo sát, xem xét hỗ trợ năm 2027 và vận động nguồn lực xã hội hóa.

Lãnh đạo xã Long Điền khảo sát ngay sau khi lắng nghe các kiến nghị của người dân

Về tình trạng ô nhiễm, phát sinh muỗi mùa mưa, xã chỉ đạo các cơ quan liên quan và trạm y tế xã kiểm tra, xử lý, phun thuốc diệt muỗi.

Sau buổi làm việc, lãnh đạo xã trực tiếp khảo sát các điểm ô nhiễm để kịp thời chỉ đạo xử lý.

TRÚC GIANG