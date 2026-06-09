ASUS khai mở kỷ nguyên “AI cho mọi người”

Tại triển lãm Computex 2026, ASUS đã tạo nên một “cú hích” mạnh mẽ khi trình làng dải hệ sinh thái thiết bị tiêu dùng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) toàn diện nhất từ trước đến nay.

Những sản phẩm mới của ASUS đều hướng đến ứng dụng tính năng AI toàn diện.

Từ những chiếc laptop siêu di động đến máy tính bảng 144Hz và máy tính để bàn trang bị đồ họa thế hệ mới, gã khổng lồ công nghệ này đang hiện thực hóa mục tiêu trao quyền cho người dùng thông qua những trải nghiệm thông minh và cá nhân hóa sâu sắc,.

Trong phân khúc máy tính xách tay, Zenbook 14 tiếp tục định nghĩa lại khả năng điện toán di động với trọng lượng siêu nhẹ chỉ 1,1 kg. Điểm nhấn công nghệ nằm ở việc trang bị các bộ vi xử lý Intel, AMD và Snapdragon mới nhất, mang lại hiệu suất NPU lên đến 50 TOPS. Với một người làm nội dung hay di chuyển, con số này không chỉ là thông số khô khan mà là lời giải cho các quy trình làm việc thông minh, độ phản hồi tức thì và thời lượng pin vượt trội lên đến hơn 21 giờ.

Cùng với đó, dòng Vivobook S14/S16 lại là tâm điểm cho thế hệ sinh viên và người trẻ năng động. Được trang bị độc quyền vi xử lý Snapdragon X với hiệu suất NPU 45 TOPS, những chiếc Copilot+ PC này cho phép đa nhiệm mượt mà với thời lượng pin kỷ lục lên đến 25 giờ,. Dưới góc độ của một người dùng đam mê giải trí, màn hình ASUS OLED chuẩn chuyên nghiệp 100% DCI-P3 cùng công nghệ âm thanh hỗ trợ bởi Snapdragon thực sự biến những chiếc máy mỏng nhẹ này thành một rạp chiếu phim di động sống động.

Đáng chú ý nhất với cộng đồng game thủ và những người làm sáng tạo chuyên nghiệp chính là mẫu máy tính để bàn ASUS V700 Mini Tower. Ẩn sau vẻ ngoài tinh tế với vân gỗ đương đại là sức mạnh của vi xử lý Intel Core Ultra 9 và đặc biệt là tùy chọn đồ họa NVIDIA GeForce RTX 50 Series. Để duy trì sự ổn định cho các trận game đỉnh cao hay xử lý đồ họa nặng, ASUS đã tích hợp hệ thống tản nhiệt ống dẫn nhiệt ba kênh cùng quạt làm mát kích thước lớn, đảm bảo vận hành cực kỳ êm ái.

Bên cạnh đó, sự trở lại của danh mục máy tính bảng với ASUS Pad (T3201) cũng gây ấn tượng mạnh. Đây thực sự là một “vũ khí” giải trí và chơi game di động khi sở hữu màn hình OLED hai lớp (dual-layer) 2.8K với tần số quét lên tới 144Hz. Việc kết hợp chip MediaTek Dimensity 8300 cùng viên pin 9.000mAh hỗ trợ sạc nhanh (50% trong 30 phút) giúp thiết bị này cân bằng hoàn hảo giữa hiệu suất chơi game mượt mà và tính di động siêu thực với độ mỏng chỉ 6,5 mm,.

Không chỉ dừng lại ở phần cứng, dấu ấn của ASUS tại Computex 2026 còn nằm ở ASUS Zenni Claw – một trải nghiệm trợ lý AI tự hành hoàn toàn mới. Khác với các công cụ AI thông thường, Zenni Claw sử dụng cơ chế định tuyến kết hợp linh hoạt giữa cục bộ và đám mây (hybrid local-cloud), giúp tối ưu hóa khả năng phản hồi đồng thời bảo vệ quyền riêng tư tuyệt đối cho người dùng.

Dải sản phẩm năm nay cho thấy ASUS không chỉ tập trung vào việc chạy đua thông số, mà đang nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái AI toàn diện, nơi công nghệ phục vụ thói quen thực tế hàng ngày. Từ việc chơi game 144Hz trên máy tính bảng đến việc quản lý công việc qua trợ lý AI, tất cả đều hướng tới một tương lai số thông minh hơn, thực tế hơn và an toàn hơn…

KIM THANH