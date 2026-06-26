ASUS ExpertBook Ultra tái định chuẩn phân khúc laptop doanh nghiệp cao cấp

Trong khuôn khổ sự kiện quy mô với sự tham dự của gần 600 lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ hàng đầu, ASUS đã chính thức trình làng “siêu phẩm” ASUS ExpertBook Ultra tại thị trường Việt Nam.

ASUS đã chính thức trình làng “siêu phẩm” ASUS ExpertBook Ultra tại thị trường Việt Nam.

Với định vị “Tuyệt tác công nghệ - Vị thế dẫn đầu”, mẫu máy tính Copilot+ PC này không chỉ đơn thuần là một thiết bị làm việc mà còn là lời giải cho bài toán tối ưu hiệu suất vận hành và bảo mật trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) đang bùng nổ.

Thị trường máy tính toàn cầu đang đứng trước một áp lực nâng cấp phần cứng khổng lồ khi Microsoft chính thức ngừng hỗ trợ Windows 10. Theo dữ liệu từ IDC, ước tính hơn 240 triệu chiếc PC đứng trước nguy cơ lỗi thời, đòi hỏi một lộ trình chuyển đổi cấp thiết để tránh các lỗ hổng bảo mật.

Trong bối cảnh đó, AI không còn là một tính năng đi kèm mà đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc để duy trì lợi thế cạnh tranh. ASUS ExpertBook Ultra ra đời nhằm đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu khắt khe của giới lãnh đạo cao cấp (C-suite) về một giải pháp hội tụ đủ bốn yếu tố: thẩm mỹ tinh tế, hiệu suất AI tối đa, bảo mật cấp doanh nghiệp và tính di động tuyệt đối.

Điểm ấn tượng đầu tiên của ExpertBook Ultra chính là khả năng phá vỡ mọi giới hạn vật lý thông thường. Máy sở hữu trọng lượng nhẹ kỷ lục từ 0,99 kg và độ mỏng chỉ 10,9 mm, trở thành chiếc laptop 14-inch nhỏ gọn nhất thế giới hiện nay. Để đạt được điều này, ASUS đã sử dụng hợp kim nhôm-magiê hàng không AZ31B kết hợp quy trình cắt CNC chính xác.

Đáng chú ý, độ bền của máy đạt tiêu chuẩn quân đội MIL-STD-810H với bề mặt xử lý bằng công nghệ gốm nano (ASUS Nano Ceramic) đạt độ cứng 9H, tăng khả năng chống trầy xước gấp 5 lần so với thông thường. Dù mỏng nhẹ, thiết bị vẫn sở hữu viên pin 70Wh cho thời lượng sử dụng bền bỉ lên tới 26 tiếng, đảm bảo tính kết nối liên tục cho các nhà điều hành.

Bên trong vẻ ngoài thanh lịch là một “trung tâm thực thi dữ liệu” mạnh mẽ với vi xử lý Intel® Core™ Ultra X9 Series 3 mới nhất, tích hợp bộ xử lý AI chuyên biệt (NPU). Nhờ hệ thống tản nhiệt đột phá, máy duy trì công suất tỏa nhiệt (TDP) ổn định ở mức 50W mà không bị giảm hiệu năng,. Chip đồ họa Intel Arc B390 mang lại sức mạnh tương đương card rời NVIDIA RTX 4050 ở mức 30W TGP, hỗ trợ đắc lực cho các tác vụ đồ họa và tính toán phức tạp.

Phiên bản cao cấp nhất trang bị chip xử lý Intel Core Ultra X7-358H, 64GB RAM cùng ổ cứng khủng 2TB SSD PCIe Gen5 kết hợp màn hình Tandem OLED có mức giá 100 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn sử dụng 32GB RAM và ổ cứng 1TB SSD Gen4 có giá 68 triệu đồng…

Về hiển thị, ExpertBook Ultra tiên phong trang bị màn hình cảm ứng 14-inch 3K Tandem OLED hai lớp. Công nghệ này không chỉ kéo dài tuổi thọ tấm nền mà còn giảm điện năng tiêu thụ tới 40%, đạt độ sáng đỉnh cao 1400 nits. Màn hình còn hỗ trợ tần số quét biến thiên (VRR) 30-120Hz và được bảo vệ bởi kính cường lực chống lóa Gorilla Glass Matte, tối ưu cho mọi môi trường làm việc.

Xác định bảo mật là ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp, ASUS gia cố hệ thống phần cứng tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn NIST SP 800-193 của Chính phủ Mỹ. Máy tích hợp tính năng tự phục hồi BIOS (self-healing BIOS), nắp che webcam vật lý và xác thực sinh trắc học kép qua cảm biến vân tay lẫn nhận diện khuôn mặt IR.

Đặc biệt, bộ công cụ AI độc quyền MyExpert được tích hợp sẵn, bao gồm các giải pháp họp thông minh AI ExpertMeet và Trung tâm tri thức nội bộ Local Knowledge Hub. Các tính năng như AI Chat, AI Writer và Mail Master giúp các nhà lãnh đạo tối ưu hóa năng suất và tiết kiệm thời gian đáng kể trong quá trình xử lý công việc hàng ngày.

Ông S.Y. Hsu, Đồng Tổng Giám đốc (Co-CEO) của ASUS, chia sẻ rằng Việt Nam là thị trường có tốc độ tăng trưởng đầy ấn tượng. Trong năm 2025, bất chấp xu hướng sụt giảm chung của ngành toàn cầu, ASUS Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng lên đến 87% so với cùng kỳ năm ngoái, tiến sát vào top 3 thương hiệu dẫn đầu toàn ngành. Với sự đầu tư mạnh mẽ vào hệ sinh thái AI và những sản phẩm mang tính biểu tượng như ExpertBook Ultra, ASUS đang khẳng định vị thế tiên phong trong việc tiếp sức cho đà tăng trưởng của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên số.

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