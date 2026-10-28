Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 21-10 đến 27-10)

Từ ngày 21-10 đến 27-10, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp chị Phan Thị Thúy Vy HCCG 26-43 (26-10-2026): Tiêu Hà: 300.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Vu Thi My Dung (CK): 100.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...24519 (CK): 500.000đ, Pham Van Nhan (CK): 10.000đ, Co Kim Thanh-P.Go Vap-TPHCM (CK): 300.000đ, Nguyen Duong Hung (CK): 200.000đ, Tran Thi Kieu Oanh (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...27015 (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Hong Hanh (CK): 36.000đ, Bạn đọc TK số ...07999 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 600.000đ, Nguyen Vinh Thai (CK): 1.000.000đ, Dao Van Toan (CK): 200.000đ, Phan Dinh Men (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Le Khanh Hoa (CK): 300.000đ.

Giúp chị Vương Thị Nhuần HCCG 26-42 (20-10-2026): Tran Cong Danh (CK): 500.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...97276 (CK): 50.000đ, Nong Tuong My Duyen (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...39198 (CK): 200.000đ, CSPM+CSNM+CSTV (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, Le Dieu Khanh (CK): 100.000đ, Tong Thi Loan (CK): 50.000đ, Phan Cao Ky (CK): 10.000đ, Tran Thi Kieu Oanh (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 600.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Hong Hanh (CK): 36.000đ, Bạn đọc TK số ...53852 (CK): 1.000.000đ.

Giúp chị Cao Thị Hồng Lưu HCCG 26-41 (19-10-2026): Vu Duc Tu (CK): 10.000đ, Tran Cong Danh (CK): 500.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...56601 (CK): 5.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Tong Thi Loan (CK): 50.000đ, Phan Cao Ky (CK): 10.000đ, Pham Van Do (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 600.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Ha Khue+Nguyen Duy Minh (CK): 200.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...47179 (CK): 300.000đ.

Giúp chị Rmah H'lơm HCCG 26-40 (12-10-2026): Con cháu bà Nguyễn Thị Tường Vân (Nguyễn Thi, P.Chợ Lớn, TPHCM): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Tong Thi Loan (CK): 50.000đ.

Giúp ông Nguyễn Công Sự HCCG 26-39 (05-10-2026): Tong Thi Loan (CK): 50.000đ.

Giúp anh Nguyễn Văn Hà HCCG 26-37 (14-09-2026): Con cháu bà Nguyễn Thị Tường Vân (Nguyễn Thi, P.Chợ Lớn, TPHCM): 1.000.000đ.

Giúp anh Trần Nhật Quang HCCG 26-35 (24-08-2026): Bạn đọc TK số ...09362 (CK): 200.000đ.

Giúp anh Hồ Đức + chị Trương Thị Tình HCCG 26-28 (13-07-2026): Nguyen Hong Minh (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ XHTT Báo SGGP: Con cháu bà Nguyễn Thị Tường Vân (Nguyễn Thi, P.Chợ Lớn, TPHCM): 3.000.000đ, Bạn đọc (CK): 18.229đ, Ta Chi Dong Hai (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Doan Mi Loi (CK): 300.000đ, Chau Van Quan (CK): 500.000đ, PHG NHD (CK): 500.000đ, Ha Bich Van (CK): 143.000đ, Nguyen Thi Anh Hoa (CK): 100.000đ, Nguyen Hoang Bach (CK): 100.000đ, Nguyen Thanh Hoai (CK): 200.000đ, Tran Kim Hung (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Ngoc Anh (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Pham Duy (CK): 100.000đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 150.000đ, Bạn đọc (CK): 30.000đ, Cao Ngoc Quan (CK): 10.000đ, Hong My Thanh (CK): 50.000đ, Nguyen Huy Huu (CK): 10.000đ, Tran Thi Ngoc Tram (CK): 50.000đ, Tran Thu Trang (CK): 100.000đ, Pham Duy Anh (CK): 200.000đ, Dang Thi Thuy Trang (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.