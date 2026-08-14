Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 5-8 đến 11-8-2026)

Từ ngày 5-8 đến 11-8-2026, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp chị Ksor H'Biak HCCG 26-32 (10-08-2026): Bạn đọc TK số ...82017 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...19791 (CK): 200.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ, Bui Viet Khac (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...27015 (CK): 50.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Hoang Thi Van (CK): 50.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, Nguyen Tuyet Vinh (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Phuong Lan (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...07999 (CK): 1.000.000đ, Vu Thi My Dung (CK): 100.000đ, Tran Thi Kieu Oanh (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Pham Thi Phuong (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...41229 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Truoc Lam (CK): 1.000.000đ, Dang Van Phuong (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...00227 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Ngoan (CK): 500.000đ, Le Van Hung (CK): 500.000đ, Luong Phu Le (CK): 200.000đ, Nguyen Ngoc Quynh Nhu (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Le (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...60011 (CK): 500.000đ, Be Carot (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Pham Thi Van Trang (CK): 200.000đ.

Giúp chị Thị Hường HCCG 26-31 (06-08-2026): Võ Thị Liên (Điện Biên Phủ, P.Bàn Cờ, TPHCM): 1.000.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Tran Cong Danh (CK): 500.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...29005 (CK): 500.000đ, Ho Thi Bao Nhi (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Le Thi Dong (CK): 500.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Ly Diep Thanh+Yan (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...71284 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...08151 (CK): 300.000đ, Tran Thi Kieu Oanh (CK): 100.000đ, Pham Thi Thu Hong (CK): 200.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 300.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...19791 (CK): 200.000đ, Vo Thi Bich Tam (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...66020 (CK): 150.000đ, Pham Thi Phuong (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...27015 (CK): 50.000đ, Do Thuy Lan (CK): 100.000đ, Nguyen Van Quang (CK): 1.000.000đ, Trang (CK): 36.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Hoang Thi Van (CK): 50.000đ, Nguyen Van Tuan (CK): 1.000.000đ, Phan Dinh Men (CK): 200.000đ, Mai Thi Bich Van (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...29907 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ. Be Carot (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Trần Lệ Mến (04-08-2026): Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Ly Diep Thanh+Yan (CK): 100.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ.

Giúp chị Lê Ngọc Thảo HCCG 26-30 (20-07-2026): Diệu Chúc (P.Bến Thành, TPHCM): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Tran Kim Hung (CK): 300.000đ, Le Thi Thao (CK): 500.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 200.000đ.

Giúp anh Đặng Hoàng Tiến HCCG 26-29 (17-07-2026): Diệu Chúc (P.Bến Thành, TPHCM): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...43661 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Dinh Thi Cam Ha (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 200.000đ.

Giúp gia đình anh Hồ Đức+chị Trương Thị Tình HCCG 26-28 (13-07-2026): Diệu Chúc (P.Bến Thành, TPHCM): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ.

Giúp anh Sỳ Voòng Sáng HCCG 26-27 (09-07-2026): Diệu Chúc (P.Bến Thành, TPHCM): 100.000đ.

Giúp chị Phạm Thị Bích Liểu HCCG 26-26 (06-07-2026): Diệu Chúc (P.Bến Thành, TPHCM): 100.000đ.

Giúp chị Đặng Thị Thu HCCG 26-24 (25-06-2026): Bạn đọc (CK): 50.000đ.

Giúp em Vũ Ngọc Ánh Hoa HCCG 26-14 (18-05-2026): Bạn đọc (CK): 50.000đ.

Ủng hộ Quỹ bệnh nhân ung bướu nghèo TPHCM: Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ XHTT Báo SGGP: Pham Van Luan (CK): 20.000đ, Cao Ngoc Quan (CK): 140.000đ, Nguyen Thi Phuong Duyen (CK): 100.000đ, Nguyen Tien Truong (CK): 100.000đ, Bui Van Nghi (CK): 100.000đ, Phan Thi Hong Nhung (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Huong Tra (CK): 20.000đ, Dinh Thi Ngoc Diep (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Hoai Oanh (CK): 100.000đ, Do Truc Quyen (CK): 100.000đ, Ho Bich Quyen (CK): 80.000đ, Nong Huong Giang (CK): 33.000đ, Nguyen Thi Minh Anh (CK): 100.000đ, Nguyen The Thang (CK): 100.000đ, Nguyen Thuc Oanh (CK): 50.000đ, Tran Thi Yen Nhi (CK): 200.000đ, Phi Minh Hieu (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 98.799đ, Ha Khue (CK): 400.000đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 450.000đ, Tran Le Hoang Anh (CK): 30.000đ, Nguyen Thi Thuy Linh (CK): 25.000đ, Bui Quang Phuc (CK): 8.152đ, Tran Kim Hung (CK): 300.000đ, Phan Thi Thao My (CK): 10.000đ, Tran Thi Nhu Quynh (CK): 10.000đ, Phan Van Vu Truong Giang (CK): 15.000đ, Pham Thi Tra (CK): 30.000đ, Pham Quang Huy (CK): 10.000đ, Nguyen Thanh Phong (CK): 100.000đ, Pham Dac Trung (CK): 100.000đ, Vu Thi Minh (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Lanh (CK): 20.000đ, Lam Thi Ngoc Chau (CK): 10.000đ, Luu Hong Duyen (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Thu Hong (CK): 50.000đ, PHG NHD (CK): 500.000đ, Phan Thi Hai Au (CK): 50.000đ, Hai Dang (CK): 50.000đ, Ta Chi Dong Hai (CK): 200.000đ, Tran Thi Hong Nhung (CK): 5.000đ, Diep Thanh Vinh (CK): 20.000đ, Nguyen Ha Mai (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Nguyen Hai Hoang (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Theu (CK): 50.000đ, Le Van Hiep (CK): 200.000đ, Nguyen Van Tuan (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Van Hung (CK): 200.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.